«Интер» вступил в переговоры с полузащитником «Наполи» Зелиньски

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб вступил в переговоры с полузащитником «Наполи» Петром Зелиньски.

Контракт 29-летнего поляка с неаполитанцами истекает в июне нынешнего года, футболист может вести переговоры с другими клубами.

«Мы сообщили «Наполи», что начали переговоры по возможному переходу Зелиньски в наш клуб на правах свободного агента», — приводит DAZN слова Маротты.

По данным журналиста Николо Скиры, «Интер» предложил игроку контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро за год.

Зелиньски выступает за «Наполи» с августа 2016 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за команду во всех турнирах.