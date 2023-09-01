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Сегодня, 09:43

«Аль-Иттихад» согласовал с «Ливерпулем» переход Салаха

Сергей Разин
корреспондент
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Мохамед Салах.
Фото AFP

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах близок к переходу в «Аль-Иттихад», сообщает Okaz Sports.

По сведениям источника, стороны договорились о переходе 31-летнего египтянина. Сегодня игрок должен прилететь в Саудовскую Аравию на частном самолете. Сообщается, что Салах подпишет трехлетний контракт с зарплатой в 76 млн евро.

В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 2 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года. Портал Tramsfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

Мохамед Салах
ФК Аль-Иттихад
ФК Ливерпуль
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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