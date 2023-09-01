«Валенсия» отказалась от Николсона и хочет подписать Яремчука

«Валенсия» ищет варианты усиления атаки, сообщает Legalbet.

По сведениям источника, испанский клуб интересовался форвардом «Спартака» Шамаром Николсоном и Романом Яремчуком из «Бенфики». Сообщается, что валенсийцы решили сделать выбор в пользу 27-летнего украинца.

В текущем сезоне Николсон не провел ни одного матча за «Спартак». Красно-белые все еще не включили 26-летнего ямайца в заявку на сезон. Ранее 26-летний ямаец, выступающий за «Спартак» с 2022 года, провел за команду 43 матча, забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.