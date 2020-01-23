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Ахъядов и Бугриев стали игроками «Томи»

14:28
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Форвард Апти Ахъядов и защитник Сергей Бугриев подписали контракт с «Томью», сообщает официальный сайт клуба.

21-летний Бугриев первую половину сезона провел в «Зените-2». За команду он отыграл восемь матчей.

26-летний Ахъядов перешел как свободный агент. Ранее выступал за «Терек», «Спартак-Нальчик» и «Анжи». Нынешний сезон он начинал в составе «Чайки», за которую он провел семь матчей и сделал два результативных паса. Контракты обоих рассчитаны на 1,5 года.

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