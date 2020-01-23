Ахъядов и Бугриев стали игроками «Томи»

Форвард Апти Ахъядов и защитник Сергей Бугриев подписали контракт с «Томью», сообщает официальный сайт клуба.

21-летний Бугриев первую половину сезона провел в «Зените-2». За команду он отыграл восемь матчей.

?Официально: Сергей Бугриев стал футболистом «Томи» — https://t.co/ljUme3nU56



?Контракт с новичком рассчитан на 1,5 года. pic.twitter.com/4PY4aimVxd — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) January 23, 2020

26-летний Ахъядов перешел как свободный агент. Ранее выступал за «Терек», «Спартак-Нальчик» и «Анжи». Нынешний сезон он начинал в составе «Чайки», за которую он провел семь матчей и сделал два результативных паса. Контракты обоих рассчитаны на 1,5 года.