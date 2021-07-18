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Агент Ярмоленко опроверг информацию о переговорах с «Фенербахче»

18:29
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Агент нападающего «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий опроверг новость о переговорах с турецкими клубами, сообщает «Брутальный футбол». Ранее была информация, что он может перейти в «Фенербахче». Также сообщалось об интересе «Галатасарая».

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года за 18 миллионов фунтов. В сезоне-2020/21 31-летний украинец провел 24 матча за «молотойбойцев», на его счету три гола и пять результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. Контракт футболиста истекает 30 июня 2022 года.

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Евгений Петров все материалы автора

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