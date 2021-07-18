«Специя» ведет переговоры с «Аталантой» по Коваленко
16:51
Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко попал в сферу интересов «Специи», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, украинец сейчас является главной трансферной целью клуба. На следующей неделе агент игрока проведет переговоры с «Аталантой» и обсудит условия возможного перехода.
Ранее сообщалось, что футболиста хочет арендовать «Эмполи». 25-летний игрок провел в прошлом сезоне один матч за «Аталанту».
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