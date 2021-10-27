Агент сообщил, что интереса клубов к Алексею Миранчуку нет
16:17
Известный итальянский агент Валерио Джуффрида, выступавший посредником при переходе Алексея Миранчука в «Аталанту», прокомментировал возможность его аренды в другую команду.
— Да, он (Вадим Шпинев, агент Миранчука — Прим. «СЭ») приедет, — цитирует Джуффриду «РБ Спорт». — Но на данный момент интереса клубов к Миранчуку нет. После разговора мы примем решение, что делать дальше. Или Миранчук продолжит в «Аталанте», или это будет аренда».
26-летний российский полузащитник в текущем сезоне провел семь матчей за «Аталанту» и сделал один результативный пас.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/valerio-dzhuffrida-v-danny-j-moment-interesa-klubov-k-miranchuku-net/
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