«Бавария» интересуется форвардом «Наполи» Осимхеном
10:15
«Бавария» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном, сообщает Calciomercato.
По информации источника, немецкий клуб рассчитывает подписать 22-летнего нигерийца в следующем году. Сообщается, что неаполитанцы не готовы продавать футболиста по цене ниже, чем 100 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Осимхен провел 11 матчей за «Наполи», на его счету 9 голов и результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 60 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/la-verita-sull-offerta-shock-del-bayern-monaco-per-osimhen-il-na-88542
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