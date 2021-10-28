«Бавария» интересуется форвардом «Наполи» Осимхеном

«Бавария» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном, сообщает Calciomercato.

По информации источника, немецкий клуб рассчитывает подписать 22-летнего нигерийца в следующем году. Сообщается, что неаполитанцы не готовы продавать футболиста по цене ниже, чем 100 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Осимхен провел 11 матчей за «Наполи», на его счету 9 голов и результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 60 миллионов евро.