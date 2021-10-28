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«Бавария» интересуется форвардом «Наполи» Осимхеном

10:15
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«Бавария» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном, сообщает Calciomercato.

По информации источника, немецкий клуб рассчитывает подписать 22-летнего нигерийца в следующем году. Сообщается, что неаполитанцы не готовы продавать футболиста по цене ниже, чем 100 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Осимхен провел 11 матчей за «Наполи», на его счету 9 голов и результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 60 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/la-verita-sull-offerta-shock-del-bayern-monaco-per-osimhen-il-na-88542

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Иван Торопцев все материалы автора

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