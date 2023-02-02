Экс-защитник «Севильи» Тассано подписал контракт с «Химками»

Агент Хелио Мартинс, который представляет интересы бывшего защитника «Севильи» Кристиана Тассано, сообщил, что его клиент подписал контракт с «Химками».

«Кристиан действительно перешел в «Химки». Контракт рассчитан на два года», — приводит слова Мартинса Sport24.

В текущем сезоне уругвайский защитник выступал за «Санта-Клару». Он сыграл за португальскую команду в 15 матчах и забил один гол.

Также 26-летний футболист провел 4 года в системе испанской «Севильи», где выступал за резервную команду.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 500 тысяч евро.