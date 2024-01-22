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Сегодня, 18:43

Агент нападающего «Салернитаны» Диа подтвердил интерес «Спартака» к футболисту

Микеле Антонов
Корреспондент
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Булайе Диа.
Фото Global Look Press

Агент Бенджамин Жеандон, представляющий интересы нападающего «Салернитаны» Булайе Диа, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе игрока в «Спартак» или «Локомотив».

«Есть интерес от «Спартака». Думаю, переход возможен. «Локомотив»? Не думаю, что он там окажется», — сказал Жеандон «СЭ».

Ранее журналист издания Sportitalia Франческо Ди Паскуале сообщил, что московские «Спартак» и «Локомотив» интересуются 27-летним Диа. Однако, как сообщается, сам игрок предпочел бы перейти в один из клубов АПЛ. Среди английских клубов сенегальцем интересуются «Ноттингем Форрест» и «Вест Хэм».

Летом прошлого года «Салернитана» выкупила права на нападающего у «Вильярреала» за 12 миллионов евро. В этом сезоне форвард принял участие в 13 матчах серии А и забил 4 гола.

Футбол
РПЛ
ФК Салернитана
ФК Спартак (Москва)
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