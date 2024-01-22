«Альмерия» арендовала нападающего «Милана» Ромеро

«Альмерия» объявила об аренде нападающего «Милана» Луки Ромеро.

19-летний аргентинец проведет в испанской команде остаток сезона-2023/24. У «Альмерии» не будет права выкупа футболиста по окончании сделки.

Ромеро перешел в «Милан» на правах свободного агента в июле 2023 года. Футболист принял участие в 5 матчах итальянской команды, провел в сумме 156 минут на поле и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.