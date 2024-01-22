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Сегодня, 19:28

«Альмерия» арендовала нападающего «Милана» Ромеро

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лука Ромеро (справа) и Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

«Альмерия» объявила об аренде нападающего «Милана» Луки Ромеро.

19-летний аргентинец проведет в испанской команде остаток сезона-2023/24. У «Альмерии» не будет права выкупа футболиста по окончании сделки.

Ромеро перешел в «Милан» на правах свободного агента в июле 2023 года. Футболист принял участие в 5 матчах итальянской команды, провел в сумме 156 минут на поле и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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