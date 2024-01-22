Генеральный директор «Пари НН»: «Пока клуб не получил деньги за Севикяна. Никаких проблем нет, ждем»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о том, получил ли клуб деньги за переход полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

«На сегодняшний день клуб пока не получил деньги за трансфер Севикяна. Это зависит не от нас, идет международная обработка платежа. Все по плану, никаких проблем пока нет, ждем. Если бы они были, мы бы сообщили», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский клуб. В этот же день председатель совета директоров клуба заявил, что деньги за трансфер будут переведены в течение 2-3 суток.

Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.