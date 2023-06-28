Агент Монтеса подтвердил интерес «Динамо» к игроку

Агент защитника «Эспаньола» Сезара Монтеса Серхио Визуете подтвердил интерес московского «Динамо» к своему клиенту.

«Динамо» всегда интересовалось Сезаром, и, как вы знаете, в прошлом году мы были близки к тому, чтобы подписать контракт с московской командой. Он игрок, который им нравится, они снова проявили интерес", — цитирует Legaelbet Визуете.

В сезоне-2022/23 мексиканец сыграл 20 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.