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Сегодня, 01:04

Агент Монтеса подтвердил интерес «Динамо» к игроку

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент защитника «Эспаньола» Сезара Монтеса Серхио Визуете подтвердил интерес московского «Динамо» к своему клиенту.

«Динамо» всегда интересовалось Сезаром, и, как вы знаете, в прошлом году мы были близки к тому, чтобы подписать контракт с московской командой. Он игрок, который им нравится, они снова проявили интерес", — цитирует Legaelbet Визуете.

В сезоне-2022/23 мексиканец сыграл 20 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

Сезар Монтес. «Динамо» предложило защитнику «Эспаньола» Монтесу контракт с зарплатой 2 миллиона евро
Источник: https://legalbet.ru/news/15562441/
ФК Динамо (Москва)
ФК Эспаньол
Сесар Монтес
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