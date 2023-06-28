Деменко: «У Чалова есть потенциал для того, чтобы проявить себя во Франции»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что «Марсель» заинтересован в нападающем ЦСКА Федоре Чалове.

«У Чалова есть опыт выступления за границей. Он поиграл в Швейцарии за «Базель». Но «Марсель» — это команда другого уровня. Поэтому сложно быть уверенным, что Федор там сразу заиграет. У Чалова есть потенциал для того, чтобы проявить себя в чемпионате Франции. Иногда проявляют себя даже те, от кого этого не ожидаешь. Но многое будет зависеть от партнеров по команде и тренера. Это немаловажный фактор», — цитирует Vprognoze.ru Деменко.

В сезоне-2022/23 25-летний Чалов забил 24 гола и сделал 6 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.