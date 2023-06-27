Менхенгладбахская «Боруссия» подписала контракт с Хаком из «Арминии»

Форвард «Арминии» Робин Хак подписал контракт с менхенгладбахской «Боруссией», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним немцем рассчитано до лета 2027 года. Хак выступал за все возраста юношеских и молодежных сборных Германии.

В минувшем сезоне Хак провел 33 матчей за «Арминию» во второй бундеслиге, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету гол и четыре передачи в двух играх Кубка Германии.