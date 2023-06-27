Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 01:51

Менхенгладбахская «Боруссия» подписала контракт с Хаком из «Арминии»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Робин Хак.
Фото ФК «Боруссия» Менхенгладбах

Форвард «Арминии» Робин Хак подписал контракт с менхенгладбахской «Боруссией», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним немцем рассчитано до лета 2027 года. Хак выступал за все возраста юношеских и молодежных сборных Германии.

В минувшем сезоне Хак провел 33 матчей за «Арминию» во второй бундеслиге, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету гол и четыре передачи в двух играх Кубка Германии.

ФК Арминия
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
В Румынии утверждают, что сборная Украины U-21 нарушила регламент молодежного Евро-2023
Касаткина победила украинку Калинину в первом круге турнира в Истборне
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вест Хэм» интересуется Закарией
Новости
RSS RSS
Все новости