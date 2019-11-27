Агент Хаверца подтвердил факт переговоров с «Барселоной»

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает Bild. Агент 20-летнего немецкого футболиста рассказал о переговорах с каталонцами и еще шести топ-клубами Европы.

Помимо «Барселоны» на Хаверца претендуют: «Бавария», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». По информации СМИ, наибольшие шансы у сине-гранатовых и клуба из Мюнхена.

Хавбек «Байера» оценивается в 130 миллионов евро. Сообщается, что сделка может осуществиться в ближайшее время.

Bayern will Leverkusen-Juwel — Mit diesen 7 Top-Klubs verhandelt Havertz https://t.co/Wxi1HaRhU8 — BILD (@BILD) November 27, 2019

В текущем сезоне Хаверц провел 16 матчей за «Байер», забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 90 миллионов евро.