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Агент Гайча прокомментировал слухи о возможном переходе форварда в «Бока Хуниорс»

17:45
Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Футбольный агент Матиас Фавано, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока в Аргентину.

Ранее появилась информация, что 21-летний форвард из Аргентины может перейти в «Бока Хуниорс».

— Адольфо должен вернуться к тренировкам с ЦСКА, — сказал Фавано в комментарии «СЭ». — У нас нет никаких новостей о его будущем. Сейчас он счастлив в России, но каждому игроку нужна адаптация. На следующей неделе мы посмотрим, что будет.

В текущем сезоне Гайч провел 18 матчей за московскую команду, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

(Данил Алешин)

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