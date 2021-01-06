Агент Гайча прокомментировал слухи о возможном переходе форварда в «Бока Хуниорс»

Футбольный агент Матиас Фавано, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока в Аргентину.

Ранее появилась информация, что 21-летний форвард из Аргентины может перейти в «Бока Хуниорс».

— Адольфо должен вернуться к тренировкам с ЦСКА, — сказал Фавано в комментарии «СЭ». — У нас нет никаких новостей о его будущем. Сейчас он счастлив в России, но каждому игроку нужна адаптация. На следующей неделе мы посмотрим, что будет.

В текущем сезоне Гайч провел 18 матчей за московскую команду, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

(Данил Алешин)