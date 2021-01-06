Источник: нападающий ЦСКА Гайч может вернуться в Аргентину

К форварду ЦСКА Адольфу Гайчу проявляет интерес аргентинский клуб, сообщает La Cuerveria.

В 21-летнем игроке заинтересована «Бока Хуниорс». Ранее футболист выступал в аргентинском клубе «Сан-Лоренсо», откуда в августе 2020 года перешел в московский ЦСКА.

В нынешнем сезоне футболист провел 13 матчей в РПЛ, отметившись 1 результативной передачей. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.