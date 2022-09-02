Агент Джорджевича: «Могу сказать, что трансфера в «Торпедо» не состоится»

Агент Джорджевича сообщил, что трансфера игрока в «Торпедо» не будет

Агент Игор Глушевич рассказал о ситуации с форвардом Лукой Джорджевичем. Он отметил, что в это трансферное окно он не перейдет в «Торпедо».

— Могу сказать, что трансфера в «Торпедо» не состоится, этот вариант отпал, — сказал Глушевич «РБ Спорту». — Я больше не уверен насчет России, мы обращались во многие клубы, но безрезультатно.

В начале августа 2022 года издание «РБ Спорт» сообщило, что 28-летний футболист ведет переговоры с «Торпедо» и «Нижним».

В данный момент Джорджевич является свободным агентом. Последним клубом футболиста был «Вайле», за который он играл в сезоне-2021/22. В составе датской команды форвард забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах.