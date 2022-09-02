«Спортинг» объявил о подписании полузащитника «Эшторила» Гомеса

«Спортинг» в официальном Twitter-аккаунте объявил о подписании полузащитника «Эшторила» Артура Гомеса.

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро, еще 1,5 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов. Срок контракта рассчитан до 2027 года.

24-летним бразильцем в это трансферное окно интересовался «Краснодар», но полузащитник отказался продолжать карьеру в России.

В текущем сезоне Гомес провел за португальский клуб 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.