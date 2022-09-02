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Сегодня, 10:50

Нападающий «Челси» Батшуайи может перейти в «Фенербахче»

Мария Гусева
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Нападающий «Челси» Миши Батшуайи может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает журналист Фабрицио Романо.

28-летний бельгиец этим летом мог перейти в «Ноттингем Форест», но трансфер сорвался, так как документы не были оформлены вовремя.

Действующее соглашение нападающего с «Челси» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Батшуайи выступал за «Бешикташ» на правах аренды. Он провел за турецкий клуб 42 матча, забил 14 голов и сделал 5 результативных передач во всех турнирах.

Миши Батшуайи
ФК Фенербахче
ФК Челси
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