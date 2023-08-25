Агент Азмуна: «Мы сейчас заняты переходом в «Рому»

Агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна Арманд Дурн прокомментировал переход игрока в «Рому».

«Мы сейчас заняты переходом в «Рому», вы наверняка видели это в новостях. В России все ждали возвращения Сердара? Извините, но ты никогда не знаешь, как жизнь повернется в будущем», — цитирует агента «РБ Спорт».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, на 28-летнего иранца претендует «Рома».

В минувшем сезоне Азмун провел 33 матча за команду из Леверкузена, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.