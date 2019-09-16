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Абате отказался от предложения «Спортинга»

16:05
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Бывший защитник «Милана» Иньяцио Абате получил предложение продолжить карьеру в «Спортинге». Однако 32-летний итальянец отказался переезжать в Португалию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сейчас футболист находится в статусе свободного агента. В Италии он также выступал за «Наполи», «Пьяченцу», «Модену», «Эмполи» и «Торино». За сборную Италии Абате сыграл 22 матча и забил 1 гол.

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