Абате отказался от предложения «Спортинга»

Бывший защитник «Милана» Иньяцио Абате получил предложение продолжить карьеру в «Спортинге». Однако 32-летний итальянец отказался переезжать в Португалию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сейчас футболист находится в статусе свободного агента. В Италии он также выступал за «Наполи», «Пьяченцу», «Модену», «Эмполи» и «Торино». За сборную Италии Абате сыграл 22 матча и забил 1 гол.

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