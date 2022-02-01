39-летний Дефо подписал контракт с «Сандерлендом» до конца сезона

Форвард Джермейн Дефо подписал контракт с «Сандерлендом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 39-летним экс-игроком сборной Англии рассчитано до конца сезона-2021/22. Дефо уже выступал за «черных котов» с января 2015 по июль 2017 года.

Последним клубом Дефо был шотландский «Рейнджерс», который он покинул в середине января. На его счету 2 матча в чемпионате страны.

На данный момент «Сандерленд» после 29 матчей занимает третье место в лиге 1.