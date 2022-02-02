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Сегодня, 01:18

Коноплянка не сможет перейти в ЛАСК

Евгений Петров
Корреспондент

Австрийский ЛАСК отказался от подписания полузащитник «Шахтера» Евгения Коноплянки, сообщает в своем Telegram-канале украинский журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, из-за травмы центрального защитника и форварда клуб вынужден отказаться от украинца, так как придется искать замену травмированным игрокам, из-за чего ЛАСК не сможет позволить себе подписать Коноплянку. В связи с этим он возобновил переговоры с одним из турецких клубов. Также им интересуются в Польше и Венгрии.

32-летний футболист в текущем сезоне провел два матча за «Шахтер». Его нынешний контракт истекает в конце сезона.

Евгений Коноплянка
ФК ЛАСК
ФК Шахтер (Донецк)
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