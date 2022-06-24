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Сегодня, 07:26

36-летний Йылмаз подписал пятилетний контракт с «Фортуной». После двух сезонов он станет тренером клуба

Сергей Разин
корреспондент
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Бурак Йылмаз.
Фото Reuters

Форвард Бурак Йылмаз подписал контракт с «Фортуной» из Ситтарда, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 36-летним турком рассчитано на пять лет, два года из которых он проведет в качестве игрока, а следующие три сезона — в качестве тренера.

Йылмаз с 2020 года выступал за «Лилль». За это время форвард в 72 матчах во всех турнирах забил 25 голов и сделал 10 голевых передач.

Напомним, в конце марта Йылмаз после матча с Португалией объявил о завершении карьеры в сборной Турции.

Бурак Йылмаз
ФК Лилль
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