36-летний Йылмаз подписал пятилетний контракт с «Фортуной». После двух сезонов он станет тренером клуба

Форвард Бурак Йылмаз подписал контракт с «Фортуной» из Ситтарда, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 36-летним турком рассчитано на пять лет, два года из которых он проведет в качестве игрока, а с ледующие три сезона — в качестве тренера.

Йылмаз с 2020 года выступал за «Лилль». За это время форвард в 72 матчах во всех турнирах забил 25 голов и сделал 10 голевых передач.

Напомним, в конце марта Йылмаз после матча с Португалией объявил о завершении карьеры в сборной Турции.