Бурак Йылмаз объявил о завершении карьеры в сборной после матча с Португалией

Нападающий сборной Турции и «Лилля» Бурак Йылмаз заявил, что заканчивает карьеру в национальной команде. Форвард не забил пенальти в стыковом матче к чемпионату мира-2022 против Португалии (1:3).

«Когда мы получили право пробить пенальти, я сказал себе, что это решающий момент. Я разочарован, потому что ни на секунду не представлял, что промахнусь. Мне жаль. Теперь мне всегда будет сниться, как я забиваю этот пенальти. Наверное, буду представлять это и наяву.

Я бы не хотел заканчивать после такого матча, но не думаю, что продолжать выступать было бы правильно. Мое решение не эмоциональное. Я принимаю его с холодной головой. Но если случится что-то экстраординарное, я буду готов помочь», — цитирует Йылмаза Goal.

Йылмаз провел в составе сборной Турции 77 матчей, в которых забил 31 гол. По этому показателю 36-летний нападающий уступает лишь Хакану Шукюру, у которого 51 гол в 112 матчах.