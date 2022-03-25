Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:02

Бурак Йылмаз объявил о завершении карьеры в сборной после матча с Португалией

Бурак Йылмаз заявил, что завершает международную карьеру в сборной
Читать «СЭ» в

Нападающий сборной Турции и «Лилля» Бурак Йылмаз заявил, что заканчивает карьеру в национальной команде. Форвард не забил пенальти в стыковом матче к чемпионату мира-2022 против Португалии (1:3).

«Когда мы получили право пробить пенальти, я сказал себе, что это решающий момент. Я разочарован, потому что ни на секунду не представлял, что промахнусь. Мне жаль. Теперь мне всегда будет сниться, как я забиваю этот пенальти. Наверное, буду представлять это и наяву.

Я бы не хотел заканчивать после такого матча, но не думаю, что продолжать выступать было бы правильно. Мое решение не эмоциональное. Я принимаю его с холодной головой. Но если случится что-то экстраординарное, я буду готов помочь», — цитирует Йылмаза Goal.

Йылмаз провел в составе сборной Турции 77 матчей, в которых забил 31 гол. По этому показателю 36-летний нападающий уступает лишь Хакану Шукюру, у которого 51 гол в 112 матчах.

Источник: https://www.goal.com/en/news/watch-yilmaz-skies-late-penalty-to-send-turkey-crashing-out/bltf554c6cc3ef7a648

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Франция
Кот-д`Ивуар

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
Бурак Йылмаз
Футбол
Сборная Турции по футболу
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Позор, трагедия и стыд. Что произошло в в сборной Италии после поражения от Македонии и вылета с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци — о непопадании сборной Италии на ЧМ-2022: «Все разочарованы и возмущены»

«Это отвратительно. Им должно быть стыдно». Бэйл — о критике после матча с Австрией
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости