36-летний Дани Алвес хочет вернуться в "Барселону". На это может повлиять трансфер Неймара

Защитник Дани Алвес хочет вернуться в "Барселону", сообщает UOL. 36-летний футболист летом покинул "ПСЖ" и сейчас остается свободным агентом.

На сделку может повлиять возвращение из "ПСЖ" в "Барсу" Неймара. Во-первых, у Алвеса хорошие отношения с соотечественником, во-вторых, "Барселона" может включить в сделку правого защитника Нелсона Семеду.

Дани Алвес в прошедшем сезоне провел 32 матча и забил 3 гола в составе "ПСЖ". С Бразилией он завоевал Кубок Америки-2019. На турнире он отыграл 6 матчей (из них 5 - без замен) и забил 1 гол.