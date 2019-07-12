19-летний Медведь стал игроком "Ростова"

"Ростов" заключил контракт с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем, сообщается на официальном сайте российского клуба.

Медведь выступал за "Нафтан", брестское "Динамо" и "Слуцк". Воспитанник минского "Динамо" дебютировал в высшей лиге Белоруссии в 17 лет.

В прошлом сезоне Медведь провел во всех турнирах 4 матча, в которых не отметился результативными действиями. Его трансферная стоимость по данным transfermarkt cоставляет 50 тысяч евро.

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