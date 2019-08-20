16-летний полузащитник «Ренна» заинтересовал «Реал», «Барселону» и «Баварию»

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга после матча чемпионата Франции с «ПСЖ» (2:1) попал в сферу интересов топ-клубов. 16-летний хавбек сделал в этой встрече голевую передачу и впечатлил зрителей и экспертов своей зрелой игрой против чемпиона страны.

Как сообщает L'Equipe, сразу несколько клубов намерены отправить своих скаутов для просмотра Камавинги. Речь идет о «Манчестер Сити», «Арсенале», «Тоттенхэме», «Реале», «Барселоне», дортмундской «Боруссии» и «Баварии».