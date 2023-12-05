Феликс свел личные счеты с «Атлетико». Португальца теперь точно не ждут в Мадриде
Матч «Барселоны» и «Атлетико» в 15-м туре чемпионата Испании преподносился не только как огненное противостояние двух топ-клубов, но и как встреча Жоау Феликса с командой, которую он покинул со скандалом.
Форвард, выступающий за каталонцев на правах аренды, перед игрой не побоялся подлить масла в огонь.
«Разумеется, я предпочитаю стиль «Барсы». Я и все остальные футболисты. Даже если вы спросите игроков «Атлетико» — они тоже любят больше атаковать. Если они скажут что-то другое — это ложь. За «Барселону» я хотел играть с детства, смотрел ее матчи по ТВ последние 10-15 лет».
«Матрасники» также не остались в долгу: Гризманн и Облак критически высказались о португальце, упрекнув его в недостаточной работоспособности.
«Когда игрок приходит в «Атлетико», он осознает, с каким тренером будет строить отношения, что собой представляет команда. К этому нужно адаптироваться и работать, иначе успеха не добиться. У Жоао были периоды, когда он работал очень хорошо и так же выступал, но требуется стабильность. В один момент он устал и больше не видел себя здесь. Именно поэтому он предпринял попытку уйти, и клуб помог ему в этом», — сказал француз.
Обоюдные предматчевые уколы намекали на то, что битва получится огненной, и действительно, футболисты не подвели.
Феликса нещадно лупили, он ответил красивым голом и бурным празднованием
Сразу после стартового свистка начал ощущаться предельный накал. Молина, Витсель, Хименес, Эрмосо и Аспиликуэта не стеснялись отоваривать Феликса по ногам. На грубую игру Жоау ответил самым действенным методом — забитым мячом. Португалец издевательски перекинул вышедшего из ворот Облака, а затем рванул праздновать в сторону сектора, где находились фанаты соперника. Как после этого ему возвращаться в Мадрид по окончании аренды? Видимо, никак.
Феликс не отличался девять туров подряд, но именно в матче против бывшей команды сделал то, чего от него ждали болельщики «Барселоны». Каталонцы в итоге довели дело до победы. Подопечные Диего Симеоне совершили в общей сложности 12 фолов, пять из них — на Феликсе. На любом другом игроке сине-гранатовых нарушали правила не более одного раза.
Мосты между Жоау и «Атлетико» окончательно сожжены?
После финального свистка Симеоне был предельно краток, отвечая на вопрос о перформансе Феликса: «Я не обсуждаю соперников».
Хави же продемонстрировал свое теплое отношение к португальцу и адресовал вопрос о его подписании руководству «Барселоны».
«Я наблюдал, как он работает, отбирает мячи, хорошо выбирает позицию, взаимодействует с Канселу. Я вижу его счастливым, активным и довольным. Я сказал ему сохранять спокойствие, потому что дополнительная мотивация подстегивает и есть вероятность перейти грань, но он играл очень умно, — объяснил пользу нападающего испанский специалист. — Вопрос подписания Жоау скорее к директорам, но мы им очень довольны. Он хорошо выступает и работает. У Феликса ноль проблем в раздевалке, он наш джокер, еще больше сплотил команду. Рад видеть его здесь».
Сам автор гола в ворота «Атлетико», кажется, решил окончательно обрубить концы. Феликс ясно дал понять, что не планирует возвращаться в Мадрид.
«Каждую неделю люди говорят обо мне. Я всегда в центре внимания. Но я не обращаю внимания на их разговоры. Здесь, в «Барсе», я работаю над тем, чтобы стать лучшим. Все благодаря помощи клуба и товарищей по команде, которые так хорошо меня приняли. Я хотел, чтобы «Барса» сделала все возможное, чтобы подписать меня. Я счастлив здесь».
Эти слова вполне объяснимы. Талантливый португалец не нашел общего языка с Симеоне и не прижился в коллективе. Заполучить Феликса на постоянной основе будет непросто, учитывая его стоимость, но «Барселона» пойдет на все ради этого. По крайней мере об этом говорят испанские журналисты.
Топ-игроки нередко портят отношения со своими клубами
История Феликса — довольно частое явление в современном футболе. Мы прекрасно помним скандальное возвращение Ромелу Лукаку в «Челси». Бельгиец тогда одним интервью умудрился настроить всех в лондонском клубе против себя. Чего только стоило его высказывание про уход из «Интера».
«То, как я ушел из «Интера», — это было неправильно. Это и то, как я общался с фанатами, беспокоит меня. Сейчас неподходящее время говорить об этом, и все же сказать надо, потому что я всегда подчеркивал: «Интер» — в моем сердце. Я вернусь, чтобы играть там, я очень на это надеюсь. И вернусь не для того, чтобы завершить карьеру, а на пике моей формы, чтобы мы могли брать трофеи и побеждать».
Досталось тогда и главному тренеру «аристократов» Томасу Тухелю.
«Физически я в порядке. Но меня не радует ситуация в «Челси». Тухель решил играть по другой системе. Я не сдамся, я профессионал. Мне кажется, Тухель мог бы выпускать меня чаще».
Реакция немецкого специалиста была предсказуемой: он посадил Ромелу на лавку, а через некоторое время форвард отправился в аренду в «Интер», а затем в «Рому». Лукаку до сих пор принадлежит «Челси», но своим спичем он заработал себе реноме токсичного персонажа, которого вряд ли ждут в Лондоне.
Конфликт Криштиану Роналду с «МЮ» тоже вызвал бурную реакцию у общественности. Португалец после триумфального возвращения на «Олд Траффорд» дал скандальное интервью Пирсу Моргану, в котором обвинил клуб во всех грехах. У него действительно были напряженные отношения с Эриком тен Хагом, но стоило ли выносить сор из избы? Многие болельщики манкунианцев спорят об этом до сих пор.
«Когда я подписывал контракт с «Манчестер Юнайтед», то думал, что все изменилось, ведь прошло много лет... Я думал, что там все по-другому: технологии, инфраструктура и все такое. Но я был неприятно удивлен тем, что увидел, ведь все осталось по-прежнему. У «Юнайтед», на мой взгляд, нулевой прогресс. В «Реале» и «Ювентусе» следят за внешним миром — за технологиями, тренировками, питанием и условиями для восстановления. В сравнении с ними «Манчестер Юнайтед» отстает. С тех пор как сэр Алекс Фергюсон ушел, клуб не эволюционирует», — говорил звездный португалец.
Затем последовало отстранение от тренировок, а потом и трансфер Криштиану в Саудовскую Аравию.
У Феликса немного другая ситуация, но параллели провести можно. Ясно одно: Жоау не ждут в Мадриде, да и сам он окончательно и бесповоротно принял, возможно, судьбоносное решение в своей карьере.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|15
|12
|2
|1
|33-9
|38
|
2
|Жирона
|15
|12
|2
|1
|34-18
|38
|
3
|Барселона
|15
|10
|4
|1
|28-14
|34
|
4
|Атлетико
|14
|10
|1
|3
|30-13
|31
|
5
|Атлетик
|15
|8
|4
|3
|30-18
|28
|
6
|Р. Сосьедад
|15
|7
|5
|3
|26-18
|26
|
7
|Бетис
|15
|6
|7
|2
|18-16
|25
|
8
|Лас-Пальмас
|15
|6
|3
|6
|13-13
|21
|
9
|Валенсия
|15
|5
|4
|6
|17-20
|19
|
10
|Хетафе
|15
|4
|7
|4
|17-20
|19
|
11
|Р. Вальекано
|15
|4
|7
|4
|16-22
|19
|
12
|Вильярреал
|15
|4
|4
|7
|22-26
|16
|
13
|Алавес
|15
|4
|4
|7
|14-19
|16
|
14
|Осасуна
|15
|4
|3
|8
|17-25
|15
|
15
|Севилья
|14
|2
|7
|5
|20-20
|13
|
16
|Кадис
|15
|2
|6
|7
|12-22
|12
|
17
|Мальорка
|15
|1
|8
|6
|13-20
|11
|
18
|Сельта
|15
|1
|6
|8
|15-25
|9
|
19
|Гранада
|15
|1
|4
|10
|19-35
|7
|
20
|Альмерия
|15
|0
|4
|11
|16-37
|4
|8.12
|23:00
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|9.12
|16:00
|
Алавес – Лас-Пальмас
|- : -
|9.12
|18:15
|
Бетис – Реал
|- : -
|9.12
|20:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|9.12
|23:00
|
Мальорка – Севилья
|- : -
|10.12
|16:00
|
Атлетико – Альмерия
|- : -
|10.12
|18:15
|
Гранада – Атлетик
|- : -
|10.12
|20:30
|
Кадис – Осасуна
|- : -
|10.12
|23:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
|11.12
|23:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|11
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|13
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|11
|1
|0
|
|
Алехандро Катена
Осасуна
|14
|1
|5