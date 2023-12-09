У Захаряна первое результативное действие в Испании! Вышел в основе и помог разгромить «Вильярреал»
У Арсена дела все лучше и лучше.
Наконец свершилось — у Арсена Захаряна первое результативное действие за «Реал Сосьедад»! Российский полузащитник поучаствовал в разгроме «Вильярреала», отыграв 78 минут и отдав голевую передачу.
На самом деле что-то подобное в последнее время уже назревало — дела в Испании у Арсена идут по нарастающей. Захарян дебютировал в Лиге чемпионов (в последнем туре и вовсе вышел в старте), пару раз выходил в основе в Кубке Испании, а за ноябрь-декабрь почти попрощался со статусом запасного и в ла лиге. В общем, прогрессировал и завоевывал место в старте, так что гол или результативная передача были вопросом времени.
На матч с «Вильярреалом» Захарян вновь попал в список тек, кто начнет игру с первых минут — пятый раз с начала ноября. «Желтая субмарина» в этом сезоне — не самый мощный соперник, «Сосьедад» очевидно мощнее, поэтому приехавшие на «Керамику» гости начали давить сразу со стартового свистка. Арсен почти не выпадал, хотя и не искрил. Тем не менее, в десятиминутку ярости, когда «Реал Сосьедад» под конец первого тайма закатил хозяевам три мяча, свой шанс нашел.
Первый гол оформили без Захаряна — постарались Кубо и Мерино. А вот последовавший почти сразу за ним второй мяч пришел уже после того, как российский полузащитник, получив мяч от вышеупомянутого японца, пробил в створ почти из-за штрафной — но попал не в ворота, а в ногу Субименди. Тот сориентировался и забил — таким получился первый ассист Захаряна в Испании.
Третий гол прилетел «субмарине» уже в добавленное к первому тайму время — тоже не без участия нашего футболиста. Арсен запрессинговал соперника и разогнал атаку, которую забитым мячом завершил вездесущий Кубо. «Вильярреал» нокаутировали.
Во втором тайме хозяева принялись исправляться и поменялись с «Сосьедадом» местами. Если в первом тайме бело-голубые нанесли 14 ударов по воротам (их соперники — 4), то во втором счет был 16:2 уже в пользу хозяев. Конечно, в таких условиях у Захаряна было мало шансов отлиться, и в итоге его заменили на 78-й минуте. Что не помешало получить ему хорошие оценки на всех статистических порталах.
Теперь ждем первый гол Арсена. Впереди в декабре у «Реал Сосьедад» матчи с «Интером», «Бетисом» и «Кадисом». Успеет ли Заха отличиться до Нового года?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|16
|12
|3
|1
|34-10
|39
|
2
|Жирона
|15
|12
|2
|1
|34-18
|38
|
3
|Барселона
|15
|10
|4
|1
|28-14
|34
|
4
|Атлетико
|14
|10
|1
|3
|30-13
|31
|
5
|Р. Сосьедад
|16
|8
|5
|3
|29-18
|29
|
6
|Атлетик
|15
|8
|4
|3
|30-18
|28
|
7
|Бетис
|16
|6
|8
|2
|19-17
|26
|
8
|Лас-Пальмас
|16
|7
|3
|6
|14-13
|24
|
9
|Хетафе
|16
|5
|7
|4
|18-20
|22
|
10
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|17-21
|19
|
11
|Р. Вальекано
|15
|4
|7
|4
|16-22
|19
|
12
|Алавес
|16
|4
|4
|8
|14-20
|16
|
13
|Вильярреал
|16
|4
|4
|8
|22-29
|16
|
14
|Осасуна
|15
|4
|3
|8
|17-25
|15
|
15
|Севилья
|14
|2
|7
|5
|20-20
|13
|
16
|Кадис
|15
|2
|6
|7
|12-22
|12
|
17
|Мальорка
|15
|1
|8
|6
|13-20
|11
|
18
|Сельта
|15
|1
|6
|8
|15-25
|9
|
19
|Гранада
|15
|1
|4
|10
|19-35
|7
|
20
|Альмерия
|15
|0
|4
|11
|16-37
|4
|8.12
|23:00
|
Хетафе – Валенсия
|1 : 0
|9.12
|16:00
|
Алавес – Лас-Пальмас
|0 : 1
|9.12
|18:15
|
Бетис – Реал
|1 : 1
|9.12
|20:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|0 : 3
|9.12
|23:00
|
Мальорка – Севилья
|- : -
|10.12
|16:00
|
Атлетико – Альмерия
|- : -
|10.12
|18:15
|
Гранада – Атлетик
|- : -
|10.12
|20:30
|
Кадис – Осасуна
|- : -
|10.12
|23:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
|11.12
|23:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|12
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|9
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|13
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|10
|1
|3
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|12
|1
|0