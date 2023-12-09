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У Захаряна первое результативное действие в Испании! Вышел в основе и помог разгромить «Вильярреал»

Голевой пас Захаряна помог «Реал Сосьедад» разгромить «Вильярреал» в ла лиге
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Арсен Захарян с партнерами по «Реал Сосьедад» празднует забитый гол в ворота «Вильярреала».
Фото Global Look Press

У Арсена дела все лучше и лучше.

Испания. Ла Лига. 16-й тур
09 дек, 20:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
0:3
Реал Сосьедад

Наконец свершилось — у Арсена Захаряна первое результативное действие за «Реал Сосьедад»! Российский полузащитник поучаствовал в разгроме «Вильярреала», отыграв 78 минут и отдав голевую передачу.

На самом деле что-то подобное в последнее время уже назревало — дела в Испании у Арсена идут по нарастающей. Захарян дебютировал в Лиге чемпионов (в последнем туре и вовсе вышел в старте), пару раз выходил в основе в Кубке Испании, а за ноябрь-декабрь почти попрощался со статусом запасного и в ла лиге. В общем, прогрессировал и завоевывал место в старте, так что гол или результативная передача были вопросом времени.

Арсен Захарян в&nbsp;матче &laquo;Андрайч&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Сосьедад&raquo; (0:1). Захарян и «Реал Сосьедад» познают в Кубке испанскую провинцию. На Балеарах баскам устроили нервотрепку

На матч с «Вильярреалом» Захарян вновь попал в список тек, кто начнет игру с первых минут — пятый раз с начала ноября. «Желтая субмарина» в этом сезоне — не самый мощный соперник, «Сосьедад» очевидно мощнее, поэтому приехавшие на «Керамику» гости начали давить сразу со стартового свистка. Арсен почти не выпадал, хотя и не искрил. Тем не менее, в десятиминутку ярости, когда «Реал Сосьедад» под конец первого тайма закатил хозяевам три мяча, свой шанс нашел.

Первый гол оформили без Захаряна — постарались Кубо и Мерино. А вот последовавший почти сразу за ним второй мяч пришел уже после того, как российский полузащитник, получив мяч от вышеупомянутого японца, пробил в створ почти из-за штрафной — но попал не в ворота, а в ногу Субименди. Тот сориентировался и забил — таким получился первый ассист Захаряна в Испании.

Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Третий гол прилетел «субмарине» уже в добавленное к первому тайму время — тоже не без участия нашего футболиста. Арсен запрессинговал соперника и разогнал атаку, которую забитым мячом завершил вездесущий Кубо. «Вильярреал» нокаутировали.

Во втором тайме хозяева принялись исправляться и поменялись с «Сосьедадом» местами. Если в первом тайме бело-голубые нанесли 14 ударов по воротам (их соперники — 4), то во втором счет был 16:2 уже в пользу хозяев. Конечно, в таких условиях у Захаряна было мало шансов отлиться, и в итоге его заменили на 78-й минуте. Что не помешало получить ему хорошие оценки на всех статистических порталах.

Теперь ждем первый гол Арсена. Впереди в декабре у «Реал Сосьедад» матчи с «Интером», «Бетисом» и «Кадисом». Успеет ли Заха отличиться до Нового года?

Арсен Захарян
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
13
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
17
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 0 : 1
9.12 18:15
Бетис – Реал
 1 : 1
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 0 : 3
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 - : -
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 - : -
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
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Осасуна

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