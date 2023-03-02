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2 марта, 13:10

Хави критикуют за неумение «Барселоны» играть большие матчи. Класико — лучший шанс ответить скептикам

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Хави руководит игроками «Барселоны».
Фото AFP
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Рафинья.
Фото AFP
1/3
К первому полуфинальному матчу Кубка Испании каталонцы подходят не в лучшем настроении.
Испания. Кубок. 1/2 финала
02 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

Коррупция и слухи о Месси

В последние годы — с тех пор, как вылезли наружу колоссальные финансовые проблемы — ритм жизни «Барселоны» напоминает синусоиду с резкой амплитудой. С глобальными проблемами вроде смены власти в клубе, расставания с Месси или повторяющимися два раза в год танцами с бубном в процессе заявки новичков, кажется, покончили. Жоан Лапорта даже отрапортовал, что летом клуб избежит санкций в связи с нарушением действующего в Испании потолка зарплат и ради новичков не придется устраивать очередную распродажу.

Даже скандал с выплатами вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре пока видится бурей в стакане воды. Про кары небесные вроде ссылки во второй дивизион и исключение из еврокубков в основном писали близкие к «Реалу» издания, тогда как в Каталонии сохраняли спокойствие. Не замалчивали проблемы, а просто знали, что с юридической точки зрения подкопаться не к чему. Спортивные санкции исключены в связи с истечением срока давности, и предпринять какие-либо действия ла лига сможет лишь в случае обнаружения прокуратурой коррупционной или криминальной составляющей.

Вряд ли возникнут серьезные проблемы и с подписанным осенью новым контрактом Гави, который ла лига отказывалась регистрировать из-за имевшихся у клуба ограничений. Однако «Барса» добилась своего, подав иск в суд, и тот занял сторону сине-гранатовых. Теперь Хавьер Тебас грозит апелляцией и требует от «Барсы» выполнить все необходимые для заявки условия. Но даже если лига выиграет дело, полузащитник продолжит играть по старому соглашению и выход будет найден чуть позже.

Лионель Месси. Фото Global Look Press
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

А вот рассчитывать на возможное возвращение на «Камп Ноу» Месси не стоит. По крайней мере, в этом не сомневаются аргентинские СМИ после визита на родину Хорхе Месси. Видимо, отец звезды или близкие к нему люди разъяснили, что искать сенсацию в поездке Месси-старшего в Барселону не стоит. Обиды после истории с так и неподписанным контрактом никуда не делись, а общение Хорхе с Лапортой свелось к обсуждению прощального матча Лео. Его хотят приурочить к 125-летию клуба в сезоне-2024/25.

И пусть в Каталонии пытаются верить в возвращение легенды, акцентируя внимание на теплое приветствие Месси и Лапорты перед церемонией вручения наград ФИФА, большинство близких к аргентинской звезде инсайдеров уверяют: на столе только предложение от «ПСЖ», и по семейным причинам в Европе Месси будет играть только в Париже. Хотя есть и версия о том, что Лапорта пытается пробить стену, используя в качестве основного аргумента прогресс команды под началом Хави. Вот только поддерживающий связь с Лео тренер сине-гранатовых в последнее время оказался под огнем критики.

&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ньюкасл&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду

Контраст с тен Хагом

Насколько она справедлива? Вопрос на самом деле сложный, и аргументы есть как у сторонников, так и у противников барселонской легенды. Последние — даже при наличии двух ярких побед над «Реалом» — делают упор на том, что Хави систематически проваливается в по-настоящему больших матчах. Например, зимой 2021 года после 0:3 от «Баварии» он жестко прошелся по футболистам, не отдающим отчет, за какой клуб они играют, и потребовал от Лапорты усиления.

Президент, исходя из текущей ситуации, сделал невозможное, подписав Дани Алвеса, Обамеянга, Адама Траоре и Феррана Торреса. Через полгода тренер получил Левандовски, Кессье, Кристенсена, Рафинью, Алонсо, Кунде и Бельерина. Фактически Хави собрали новую команду, сохранив всех ключевых исполнителей, включая Френки де Йонга, а на выходе получили 0:5 по сумме двух матчей от той же «Баварии» всего лишь с Шупо-Мотингом на острие атаки.

Как результат — третье место в группе после так и необыгранного «Интера» (0:1, 3:3), а потом еще и вылет от «МЮ» в первом же раунде плей-офф Лиги Европы. На фоне восхищения работой преобразившего «красных дьяволов» всего за полгода Эрика тен Хага его каталонский коллега смотрится невыгодно даже с поправкой на упомянутое Хави отсутствие Гави и Педри. Ответ же тренера на вопрос о критике свелся к тому, что он принимает ее, но старается ничего не читать, а команда дает мало поводов для такой реакции.

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Мрачная неделя

Хави словно сглазил, потому что после ничьей в мадридском дерби «Барса» не ушла в отрыв от «Реала», впервые в своей истории проиграв находившейся в зоне вылета «Альмерии». И главное — даже не сам факт поражения, а каким оно получилось. С немыслимыми для сине-гранатовых 47 подачами в штрафную при единственном попадании в створ и полном унынии на поле. После такого Хави говорил о худшей игре сезона и злился на команду, не показавшую желания победить.

На фоне неудач, естественно, появились невероятные слухи и акцент на негативных мелочах. Например, о недовольстве Левандовски, которому в концовке игры с «МЮ» помешал нанести удар Фати. Претензии были высказаны корректно, но факт остается фактом. А чего стоит история с Рафиньей, который якобы не попал в стартовый состав на игру с «Кадисом» из-за дискомфорта в колене, возникшем после того, как недовольный заменой на «Олд Траффорд» бразилец пнул мини-холодильник с напитками?!

Рафинья. Фото AFP
Рафинья.
Фото AFP

Вроде мелочи, а осадок остается. Особенно на фоне неудач и в преддверии кубкового полуфинала на «Сантьяго Бернабеу». Между тем Хави сам заявил, что победа в чемпионате и Кубке позволит считать сезон успешным. Соответственно, значимость предстоящего класико увеличилась в разы. Для тренера это отличная возможность ответить скептикам и показать умение работать в стрессовой ситуации.

Она именно такая, хотя странно ругать специалиста, который в первом полноценном сезоне уже выиграл Суперкубок и с отрывом лидирует в ла лиге. А чтобы критики замолчали, нужно показать: локальные и даже очень болезненные неудачи — издержки роста тренера и команды. Тем более клуб для своей легенды делает все и не устает напоминать: Хави — ключевая фигура проекта, которая должна вернуть «Барсе» былое величие.

Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 23 19 2 2 45-8 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Вильярреал 23 10 4 9 26-23 34
8
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
9
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
10
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
11
 Жирона 23 8 6 9 36-35 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
14
 Альмерия 23 7 4 12 28-40 25
15
 Севилья 23 6 7 10 26-33 25
16
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
17
 Вальядолид 23 7 3 13 16-33 24
18
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
19
 Хетафе 23 5 7 11 20-30 22
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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3.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
4.03 16:00
Хетафе – Жирона
 - : -
4.03 18:15
Альмерия – Вильярреал
 - : -
4.03 20:30
Мальорка – Эльче
 - : -
4.03 23:00
Атлетико – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
5.03 18:15
Барселона – Валенсия
 - : -
5.03 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
5.03 23:00
Бетис – Реал
 - : -
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Карим Бензема

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Эспаньол

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
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Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
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