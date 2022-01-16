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16 января, 23:50

Модрич забил исторический гол, Куртуа отбил пенальти в стиле Акинфеева. «Реал» взял первый трофей после возвращения Анчелотти

Андрей Кузичев
Корреспондент
16 января. «Реал» — «Атлетик» — 2:0.
Фото Reuters
Мадридский клуб выиграл первый трофей в текущем сезоне.
Испания. Суперкубок. Финал
16 янв, 21:30. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Реал
2:0
Атлетик
Голы
Модрич, 38 (1:0), Бензема, 52 (2:0)
Нереализованный пенальти
Рауль Гарсия 89
Реал
Куртуа Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич Каземиру Бензема Васкес (Начо, 90+1 ) Винисиус Жуниор (Марселу, 86 ) Родригу (Вальверде, 64 )
Атлетик
Симон Иньиго Мартинес Альварес Де Маркос Баленсиага (Берчиче, 58) Сансет (Весга, 58) Икер Муниаин (Серрано, 81) Дани Гарсия Саррага (Рауль Гарсия, 58) Беренгер (Уильямс, 46) Иньяки Уильямс
Предупреждения
Дани Гарсия 77, Альварес 90
Удаления
Эдер Милитау 87
Судьи
Градо

Вокруг затеянной два года назад реформы Суперкубка Испании было много споров. Начиная с решения проводить турнир в Саудовской Аравии и заканчивая схемой распределения доходов, где «Реал» с «Барселоной» изначально находились в привилегированном положении. Были вопросы и по формуле турнира, число участников которого расширили вдвое за счет приглашения второго призера ла лиги и финалиста Кубка Испании, однако действительность превзошла все ожидания.

Прежде всего, сдвиг розыгрыша с августа на середину сезона избавил от традиционных для любой страны суперкубковых проблем. Благодаря этому исчез выставочный характер турнира, который прежде лишь разогревал болельщиков перед началом чемпионата. В разгар сезона команды уже на пике готовности, а формула розыгрыша и возможность пополнить коллекцию трофеев повышает градус борьбы.

Публикация от RFEF (@somosrfef)

Почти каждый матч — с интригой и сюжетом. В первом турнире в своем нынешнем виде особняком стоял полуфинал между «Барселоной» и «Атлетико», где каталонцы превратили 0:1 в 2:1, однако на последних минутах Альваро Мората организовал два гола и перевернул все с ног на голову, заодно отправив в отставку Эрнесто Вальверде. Прошлогодний розыгрыш — время триумфа «Атлетика» из Бильбао. Баски сначала убрали с дороги «Реал» (2:1), а в финале, отыгравшись на 90-й минуте, в овертайме вырвали победу у «Барселоны», еще и заставив Лео Месси от бессилия получить красную карточку (3:2).

Сейчас зрителям представили уже две яркие драмы: возможно, лучшее по эмоциям класико последних лет и очередной подвиг «Атлетика». Еще за четверть часа до финального свистка баски проигрывали «Атлетико», но за несколько минут отправили чемпиона в нокаут, а решающим оказался гол 19-летнего Нико Уильямса — младшего брата железного человека Иньяки Уильямса, который не пропустил ни одного матча ла лиги с апреля 2016 года.

Кажется, этот турнир — отдушина для тренирующего «Атлетик» Марселино, который проиграл два последних финала Кубка Испании, и для изголодавшихся по трофеям басков. Здесь они получают возможность в полной мере продемонстрировать свой знаменитый характер, да и уровень их игры весьма высок. Тот же «Атлетико» в декабре они уже обыграли в ла лиге, а «Реал», хоть и добыл три очка перед католическим Рождеством благодаря дублю Карима Бензема, едва унес из Бильбао ноги.

Такое внимание к команде из Страны Басков перед финалом было оправдано, потому что именно от «Атлетика» зависело, каким получится воскресный матч. С «Реалом» — даже в отсутствие Марко Асенсио — все было понятно. Мадридцы, чью оборону сделало монолитной возвращение Давида Алабы, выступали в роли очевидного фаворита и по умолчанию обязаны были действовать с позиции силы. Ну а баски, как и говорил накануне Марселино, сделали ставку на оборону низким блоком.

Бензема заставляли бороться за каждый мяч, а система страховки на флангах не давала разбежаться Родриго и Винисиусу Жуниору. За весь первый тайм «Реалу» лишь раз дали пространство для атаки флангом, и этого хватило для гола. Родриго, вытянув на себя сразу нескольких защитников, покатил мяч чуть назад на набегавшего из глубины Луку Модрича, а завершающий удар в исполнении хорвата получился гроссмейстерским. А еще — историческим, так как никто в истории Суперкубка не забивал в 36 лет и 187 дней.

И почти с такой же атаки начался второй тайм. На этот раз бил уже Бензема, на пути мяча оказалась выставленная рука Йерая Альвареса, и после подсказки ВАР изучивший запись арбитр Сесар Сото Градо изменил свое первоначальное решение, вместо угловой отметки указав на 11-метровую. Нарвавшийся на предупреждение за эмоциональный срыв Марселино зря спорил, но его эмоции — на фоне случившегося ранее контакта мяча с рукой Алабы — были понятны.

Ну а гол Бензема не только превратил оставшуюся часть матча в формальность, но и разбил план соперника, который рассчитывал поэтапно перестроиться на более атакующую схему. Рауль Гарсия, два гола которого в прошлом розыгрыше оставили «Реал» без финала, вошел в игру в ситуации, когда расклад сил можно было поменять только героическими усилиями.

Умение 35-летнего полузащитника врываться в штрафную из глубины под фланговые подачи, бесспорно, увеличило атакующий потенциал «Атлетика», и эта ставка сыграла. Эдер Милитау, две грубых ошибки которого обернулись пропущенными голами в класико, привез проблемы на ровном месте, остановив удар Гарсии рукой. Красная карточка, пенальти, но никакой интриги. Великолепный Тибо Куртуа, улетая в угол, по-акинфеевски отбил мяч ногой.

После этого никто уже не мог упрекнуть Карло Анчелотти в том, что он под овации трибун сделал красивый жест, поменяв Винисиуса на Марселу. Это было классно, и если 33-летнего бразильца уговорят весной вернуться на родину, Суперкубок может стать последним трофеем в славной мадридской карьере ветерана. Но скорее торопиться Марселу не будет, так как, получив капитанскую повязку и первым подняв над головой кубок, он лишь сравнялся с рекордсменом клуба Хенто. У двух легенд теперь по 23 титула, а «Реал» в версии Анчелотти явно не собирается ограничиваться одним трофеем. Сейчас для «Королевского клуба» все только начинается.

Карло Анчелотти
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
3
52
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
19
 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 11
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 18 1 6
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 17 1 5
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