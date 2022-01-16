Модрич забил исторический гол, Куртуа отбил пенальти в стиле Акинфеева. «Реал» взял первый трофей после возвращения Анчелотти
Вокруг затеянной два года назад реформы Суперкубка Испании было много споров. Начиная с решения проводить турнир в Саудовской Аравии и заканчивая схемой распределения доходов, где «Реал» с «Барселоной» изначально находились в привилегированном положении. Были вопросы и по формуле турнира, число участников которого расширили вдвое за счет приглашения второго призера ла лиги и финалиста Кубка Испании, однако действительность превзошла все ожидания.
Прежде всего, сдвиг розыгрыша с августа на середину сезона избавил от традиционных для любой страны суперкубковых проблем. Благодаря этому исчез выставочный характер турнира, который прежде лишь разогревал болельщиков перед началом чемпионата. В разгар сезона команды уже на пике готовности, а формула розыгрыша и возможность пополнить коллекцию трофеев повышает градус борьбы.
Почти каждый матч — с интригой и сюжетом. В первом турнире в своем нынешнем виде особняком стоял полуфинал между «Барселоной» и «Атлетико», где каталонцы превратили 0:1 в 2:1, однако на последних минутах Альваро Мората организовал два гола и перевернул все с ног на голову, заодно отправив в отставку Эрнесто Вальверде. Прошлогодний розыгрыш — время триумфа «Атлетика» из Бильбао. Баски сначала убрали с дороги «Реал» (2:1), а в финале, отыгравшись на 90-й минуте, в овертайме вырвали победу у «Барселоны», еще и заставив Лео Месси от бессилия получить красную карточку (3:2).
Сейчас зрителям представили уже две яркие драмы: возможно, лучшее по эмоциям класико последних лет и очередной подвиг «Атлетика». Еще за четверть часа до финального свистка баски проигрывали «Атлетико», но за несколько минут отправили чемпиона в нокаут, а решающим оказался гол 19-летнего Нико Уильямса — младшего брата железного человека Иньяки Уильямса, который не пропустил ни одного матча ла лиги с апреля 2016 года.
Кажется, этот турнир — отдушина для тренирующего «Атлетик» Марселино, который проиграл два последних финала Кубка Испании, и для изголодавшихся по трофеям басков. Здесь они получают возможность в полной мере продемонстрировать свой знаменитый характер, да и уровень их игры весьма высок. Тот же «Атлетико» в декабре они уже обыграли в ла лиге, а «Реал», хоть и добыл три очка перед католическим Рождеством благодаря дублю Карима Бензема, едва унес из Бильбао ноги.
Такое внимание к команде из Страны Басков перед финалом было оправдано, потому что именно от «Атлетика» зависело, каким получится воскресный матч. С «Реалом» — даже в отсутствие Марко Асенсио — все было понятно. Мадридцы, чью оборону сделало монолитной возвращение Давида Алабы, выступали в роли очевидного фаворита и по умолчанию обязаны были действовать с позиции силы. Ну а баски, как и говорил накануне Марселино, сделали ставку на оборону низким блоком.
Бензема заставляли бороться за каждый мяч, а система страховки на флангах не давала разбежаться Родриго и Винисиусу Жуниору. За весь первый тайм «Реалу» лишь раз дали пространство для атаки флангом, и этого хватило для гола. Родриго, вытянув на себя сразу нескольких защитников, покатил мяч чуть назад на набегавшего из глубины Луку Модрича, а завершающий удар в исполнении хорвата получился гроссмейстерским. А еще — историческим, так как никто в истории Суперкубка не забивал в 36 лет и 187 дней.
И почти с такой же атаки начался второй тайм. На этот раз бил уже Бензема, на пути мяча оказалась выставленная рука Йерая Альвареса, и после подсказки ВАР изучивший запись арбитр Сесар Сото Градо изменил свое первоначальное решение, вместо угловой отметки указав на 11-метровую. Нарвавшийся на предупреждение за эмоциональный срыв Марселино зря спорил, но его эмоции — на фоне случившегося ранее контакта мяча с рукой Алабы — были понятны.
Alaba: No penalty given for handball— ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2022
Alvarez: Penalty given for handball
Did VAR get these calls right? ? pic.twitter.com/2awmkbngzp
Ну а гол Бензема не только превратил оставшуюся часть матча в формальность, но и разбил план соперника, который рассчитывал поэтапно перестроиться на более атакующую схему. Рауль Гарсия, два гола которого в прошлом розыгрыше оставили «Реал» без финала, вошел в игру в ситуации, когда расклад сил можно было поменять только героическими усилиями.
Militao got a red for this ? pic.twitter.com/Xwbnxjtwgv— ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2022
Умение 35-летнего полузащитника врываться в штрафную из глубины под фланговые подачи, бесспорно, увеличило атакующий потенциал «Атлетика», и эта ставка сыграла. Эдер Милитау, две грубых ошибки которого обернулись пропущенными голами в класико, привез проблемы на ровном месте, остановив удар Гарсии рукой. Красная карточка, пенальти, но никакой интриги. Великолепный Тибо Куртуа, улетая в угол, по-акинфеевски отбил мяч ногой.
COURTOIS WITH AN INCREDIBLE PENALTY SAVE IN THE 88TH MINUTE! pic.twitter.com/9vFDghbNYa— ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2022
После этого никто уже не мог упрекнуть Карло Анчелотти в том, что он под овации трибун сделал красивый жест, поменяв Винисиуса на Марселу. Это было классно, и если 33-летнего бразильца уговорят весной вернуться на родину, Суперкубок может стать последним трофеем в славной мадридской карьере ветерана. Но скорее торопиться Марселу не будет, так как, получив капитанскую повязку и первым подняв над головой кубок, он лишь сравнялся с рекордсменом клуба Хенто. У двух легенд теперь по 23 титула, а «Реал» в версии Анчелотти явно не собирается ограничиваться одним трофеем. Сейчас для «Королевского клуба» все только начинается.
CAMPEONES!— ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2022
Real Madrid lift the Spanish Super Cup ? pic.twitter.com/zyMHybgShd
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|45-18
|49
|
2
|Севилья
|20
|13
|5
|2
|31-13
|44
|
3
|Бетис
|20
|10
|4
|6
|33-24
|34
|
4
|Атлетико
|20
|9
|6
|5
|33-24
|33
|
5
|Р. Сосьедад
|20
|9
|6
|5
|22-21
|33
|
6
|Барселона
|20
|8
|8
|4
|31-23
|32
|
7
|Р. Вальекано
|20
|9
|4
|7
|27-21
|31
|
8
|Вильярреал
|21
|7
|8
|6
|33-23
|29
|
9
|Атлетик
|21
|6
|10
|5
|20-17
|28
|
10
|Валенсия
|20
|7
|7
|6
|32-32
|28
|
11
|Эспаньол
|20
|7
|5
|8
|23-24
|26
|
12
|Осасуна
|20
|6
|7
|7
|20-25
|25
|
13
|Гранада
|20
|5
|9
|6
|24-27
|24
|
14
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-23
|23
|
15
|Эльче
|21
|5
|7
|9
|21-28
|22
|
16
|Мальорка
|20
|4
|8
|8
|17-30
|20
|
17
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|13-21
|18
|
18
|Алавес
|20
|4
|5
|11
|16-30
|17
|
19
|Кадис
|20
|2
|8
|10
|15-34
|14
|
20
|Леванте
|20
|1
|8
|11
|21-41
|11
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|- : -
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|- : -
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|- : -
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|- : -
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|11
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|18
|1
|6
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|17
|1
|5