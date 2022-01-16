Модрич забил исторический гол, Куртуа отбил пенальти в стиле Акинфеева. «Реал» взял первый трофей после возвращения Анчелотти

Мадридский клуб выиграл первый трофей в текущем сезоне.

Вокруг затеянной два года назад реформы Суперкубка Испании было много споров. Начиная с решения проводить турнир в Саудовской Аравии и заканчивая схемой распределения доходов, где «Реал» с «Барселоной» изначально находились в привилегированном положении. Были вопросы и по формуле турнира, число участников которого расширили вдвое за счет приглашения второго призера ла лиги и финалиста Кубка Испании, однако действительность превзошла все ожидания.

Прежде всего, сдвиг розыгрыша с августа на середину сезона избавил от традиционных для любой страны суперкубковых проблем. Благодаря этому исчез выставочный характер турнира, который прежде лишь разогревал болельщиков перед началом чемпионата. В разгар сезона команды уже на пике готовности, а формула розыгрыша и возможность пополнить коллекцию трофеев повышает градус борьбы.

Почти каждый матч — с интригой и сюжетом. В первом турнире в своем нынешнем виде особняком стоял полуфинал между «Барселоной» и «Атлетико», где каталонцы превратили 0:1 в 2:1, однако на последних минутах Альваро Мората организовал два гола и перевернул все с ног на голову, заодно отправив в отставку Эрнесто Вальверде. Прошлогодний розыгрыш — время триумфа «Атлетика» из Бильбао. Баски сначала убрали с дороги «Реал» (2:1), а в финале, отыгравшись на 90-й минуте, в овертайме вырвали победу у «Барселоны», еще и заставив Лео Месси от бессилия получить красную карточку (3:2).

Сейчас зрителям представили уже две яркие драмы: возможно, лучшее по эмоциям класико последних лет и очередной подвиг «Атлетика». Еще за четверть часа до финального свистка баски проигрывали «Атлетико», но за несколько минут отправили чемпиона в нокаут, а решающим оказался гол 19-летнего Нико Уильямса — младшего брата железного человека Иньяки Уильямса, который не пропустил ни одного матча ла лиги с апреля 2016 года.

Кажется, этот турнир — отдушина для тренирующего «Атлетик» Марселино, который проиграл два последних финала Кубка Испании, и для изголодавшихся по трофеям басков. Здесь они получают возможность в полной мере продемонстрировать свой знаменитый характер, да и уровень их игры весьма высок. Тот же «Атлетико» в декабре они уже обыграли в ла лиге, а «Реал», хоть и добыл три очка перед католическим Рождеством благодаря дублю Карима Бензема, едва унес из Бильбао ноги.

Такое внимание к команде из Страны Басков перед финалом было оправдано, потому что именно от «Атлетика» зависело, каким получится воскресный матч. С «Реалом» — даже в отсутствие Марко Асенсио — все было понятно. Мадридцы, чью оборону сделало монолитной возвращение Давида Алабы, выступали в роли очевидного фаворита и по умолчанию обязаны были действовать с позиции силы. Ну а баски, как и говорил накануне Марселино, сделали ставку на оборону низким блоком.

Бензема заставляли бороться за каждый мяч, а система страховки на флангах не давала разбежаться Родриго и Винисиусу Жуниору. За весь первый тайм «Реалу» лишь раз дали пространство для атаки флангом, и этого хватило для гола. Родриго, вытянув на себя сразу нескольких защитников, покатил мяч чуть назад на набегавшего из глубины Луку Модрича, а завершающий удар в исполнении хорвата получился гроссмейстерским. А еще — историческим, так как никто в истории Суперкубка не забивал в 36 лет и 187 дней.

И почти с такой же атаки начался второй тайм. На этот раз бил уже Бензема, на пути мяча оказалась выставленная рука Йерая Альвареса, и после подсказки ВАР изучивший запись арбитр Сесар Сото Градо изменил свое первоначальное решение, вместо угловой отметки указав на 11-метровую. Нарвавшийся на предупреждение за эмоциональный срыв Марселино зря спорил, но его эмоции — на фоне случившегося ранее контакта мяча с рукой Алабы — были понятны.

Alaba: No penalty given for handball

Alvarez: Penalty given for handball



Did VAR get these calls right? ? pic.twitter.com/2awmkbngzp — ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2022

Ну а гол Бензема не только превратил оставшуюся часть матча в формальность, но и разбил план соперника, который рассчитывал поэтапно перестроиться на более атакующую схему. Рауль Гарсия, два гола которого в прошлом розыгрыше оставили «Реал» без финала, вошел в игру в ситуации, когда расклад сил можно было поменять только героическими усилиями.

Militao got a red for this ? pic.twitter.com/Xwbnxjtwgv — ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2022

Умение 35-летнего полузащитника врываться в штрафную из глубины под фланговые подачи, бесспорно, увеличило атакующий потенциал «Атлетика», и эта ставка сыграла. Эдер Милитау, две грубых ошибки которого обернулись пропущенными голами в класико, привез проблемы на ровном месте, остановив удар Гарсии рукой. Красная карточка, пенальти, но никакой интриги. Великолепный Тибо Куртуа, улетая в угол, по-акинфеевски отбил мяч ногой.

COURTOIS WITH AN INCREDIBLE PENALTY SAVE IN THE 88TH MINUTE! pic.twitter.com/9vFDghbNYa — ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2022

После этого никто уже не мог упрекнуть Карло Анчелотти в том, что он под овации трибун сделал красивый жест, поменяв Винисиуса на Марселу. Это было классно, и если 33-летнего бразильца уговорят весной вернуться на родину, Суперкубок может стать последним трофеем в славной мадридской карьере ветерана. Но скорее торопиться Марселу не будет, так как, получив капитанскую повязку и первым подняв над головой кубок, он лишь сравнялся с рекордсменом клуба Хенто. У двух легенд теперь по 23 титула, а «Реал» в версии Анчелотти явно не собирается ограничиваться одним трофеем. Сейчас для «Королевского клуба» все только начинается.