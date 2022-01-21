Безумный вечер в Кубке Испании: Азар принес «Реалу» волевую победу после удаления Марселу, «Атлетик» отомстил «Барсе» за прошлогодний финал
Исторический матч для Мадрида
В жизни и в футболе радость и горе всегда где-то рядом. В воскресенье «Реал» выиграл Суперкубок Испании, а вышедший в концовке на замену Марселу получил капитанскую повязку и после финального свистка поднял над головой свой 23-й трофей в мадридской команде. А во вторник не стало легенды «Королевского клуба» Пако Хенто, рекорд которого повторил бразилец. И последние дни Мадрид оплакивал единственного в истории шестикратного обладателя Кубка чемпионов.
Но жизнь продолжается, и в Эльче на матч 1/8 финала Кубка Испании Карло Анчелотти выставил смешанный состав. В нем был Винисиус Жуниор, который, по словам итальянского тренера, не устал. И впрямь, бразилец молод и полон сил, тогда как Модрич с Каземиру остались в запасе, а Бензема и Куртуа и вовсе не попали в заявку. Благодаря масштабной ротации свой второй матч в этом сезоне провел украинец Лунин, и в дебюте от пропущенного гола его спасло чудо в виде попадания сверхактивного Каррильо в перекладину из площади ворот.
«Реал» же не сказать чтобы блистал, вновь продемонстрировав зависимость от своего волшебного треугольника в центре поля. Но как только с 71-й минуты восстановилась связка Модрича, Крооса и Каземиру, гости стали придавливать «Эльче» к воротам. Однако сливочным не хватило времени, чтобы уложиться в основное время, и игра плавно перетекла в овертайм.
Там же поначалу все складывалось не по сценарию Анчелотти. Лунину пришлось спасать, после штрафного вытягивая мяч из верхнего угла, а Марселу сорвал выход один на один ценой красной карточки. Наказание за этот фол получилось двойным, так как Верду подстроился под отскок от «стенки» и забил повторным ударом при помощи рикошета от ноги Дани Себальоса.
Статистика была против «Реала», который за всю свою богатейшую историю никогда не побеждал в кубковых матчах, пропустив в дополнительные полчаса. Однако Себальос не захотел мириться с ролью неудачника, и подстроившийся под мяч после его атаки Иско зажег на табло вторую единичку. А вскоре ее исправил на двойку Азар, разобравшийся с далеко выскочившим из ворот голкипером, как в свои лучшие годы.
Только и это было еще не все. На последней минуте «Эльче» забил, но арбитр зафиксировал нарушение со стороны хозяев, да еще и удалил слишком эмоционально выражавшего недовольство Пере Миллу. Так что узнать, насколько хорош в отражении 11-метровых Лунин, так и не удалось. Для этого придется как минимум дождаться четвертьфинала. А пока «Реал» празднует первую в своей 120-летней истории волевую победу в овертайме.
«Барса» получила второй удар за восемь дней
В «Барселоне» новый скандал, в центре которого оказался французский нападающий Дембеле. По версии директора клуба Матеу Алемани, агенты игрока с лета отвергали все предложенные варианты продления контракта, соответственно, футболист не связывает свое будущее с сине-гранатовыми, и до закрытия зимнего трансферного окна он должен уйти. Хотя бы в аренду, чтобы разгрузить платежную ведомость.
Этой позиции придерживается и главный тренер каталонцев Хави, не включивший Дембеле в заявку на матч в Бильбао. Официально прямой связи тут нет, но все слишком очевидно, ведь в суперкубковом класико Дембеле был едва ли не самым ярким игроком в своей команде. Поэтому не заставило себя ждать заявление Ассоциации футболистов Испании в поддержку игрока. Сам же француз назвал происходящее шантажом и заявил: он полностью доверяет своим агентам, переговоры продолжаются, а он хочет играть футбол и находится в распоряжении главного тренера.
Развязка этой истории должна наступить к 31 января, а ремейк кубкового финала-2021 начался неожиданно. Словно «Атлетик» не пережил в воскресенье поражение в финале Суперкубка, а у «Барсы» не было целой недели на восстановление. Гости на каких-то отрезках больше владели мячом, и, например, эффектному первому голу Феррана Торреса после перехода из «Манчестер Сити» предшествовала атака из 22-х передач, только моментов у басков было больше.
Как результат — очередной успех Муниаина в играх с каталонцами, которым капитан «Атлетика» забивал чаще, чем любому другому сопернику (8 раз). А ведь был еще сэйв Тер Штегена после выпада Нико Уильямса, исправленная самоотверженным Пике ошибка Дани Алвеса, и атака Рауля Гарсии со «второго этажа», остановленная Араухо на линии ворот. И это только в первом тайме. Второй проходил по похожему сценарию, причем острота в игре басков был стабильной величиной.
Когда же «Барса» переходила в наступление, ее оборону терроризировал свежий Иньяки Уильямс. Кульминацией игры, казалось, стал розыгрыш штрафного, после которого Иньиго Мартинес в борьбе с Пике затолкал мяч в сетку, лежа на газоне. В комнате ВАР прочертили линии, и вердикт свел «Сан-Мамес» с ума. Но когда болельщики отсчитывали секунды до финального свистка, Педри подарил нам еще полчаса классного футбола, а воля сине-гранатовых оказалась не менее крепкой, чем у «Реала».
Правда, радость каталонских болельщиков от гола одного вундеркинда в начале дополнительного времени сменилась шоком от очередной травмы получившего повреждение на ровном месте Ансу Фати. Потом — спустя пару минут после случившегося — арбитр отправился смотреть повтор, и указал на «точку», увидев на мониторе контакт мяча с выставленной рукой Жорди Альбы.
Муниаин с «точки» не промахнулся, и месть за прошлогодней финал все-таки состоялась. С учетом дефицита времени и перелета из Саудовской Аравии Марселино проделал фантастическую работу, а «Барселона», получив два чувствительных удара за восемь дней, рискует завершить сезон без трофеев. Если, конечно, не возьмет свое в незнакомой для себя Лиге Европы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|45-18
|49
|
2
|Севилья
|21
|13
|6
|2
|32-14
|45
|
3
|Бетис
|21
|11
|4
|6
|37-24
|37
|
4
|Атлетико
|20
|9
|6
|5
|33-24
|33
|
5
|Р. Сосьедад
|20
|9
|6
|5
|22-21
|33
|
6
|Барселона
|20
|8
|8
|4
|31-23
|32
|
7
|Р. Вальекано
|20
|9
|4
|7
|27-21
|31
|
8
|Вильярреал
|21
|7
|8
|6
|33-23
|29
|
9
|Валенсия
|21
|7
|8
|6
|33-33
|29
|
10
|Атлетик
|21
|6
|10
|5
|20-17
|28
|
11
|Эспаньол
|21
|7
|6
|8
|25-26
|27
|
12
|Сельта
|21
|7
|5
|9
|24-23
|26
|
13
|Осасуна
|21
|6
|7
|8
|20-27
|25
|
14
|Гранада
|21
|5
|9
|7
|26-31
|24
|
15
|Эльче
|21
|5
|7
|9
|21-28
|22
|
16
|Хетафе
|21
|5
|6
|10
|17-23
|21
|
17
|Мальорка
|20
|4
|8
|8
|17-30
|20
|
18
|Алавес
|21
|4
|5
|12
|16-34
|17
|
19
|Кадис
|21
|2
|9
|10
|17-36
|15
|
20
|Леванте
|20
|1
|8
|11
|21-41
|11
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|19
|1
|6
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|18
|1
|5