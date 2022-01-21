Безумный вечер в Кубке Испании: Азар принес «Реалу» волевую победу после удаления Марселу, «Атлетик» отомстил «Барсе» за прошлогодний финал

Два испанских гранда провели невероятно эмоциональные матчи в 1/8 финала Кубка Испании.

Исторический матч для Мадрида

В жизни и в футболе радость и горе всегда где-то рядом. В воскресенье «Реал» выиграл Суперкубок Испании, а вышедший в концовке на замену Марселу получил капитанскую повязку и после финального свистка поднял над головой свой 23-й трофей в мадридской команде. А во вторник не стало легенды «Королевского клуба» Пако Хенто, рекорд которого повторил бразилец. И последние дни Мадрид оплакивал единственного в истории шестикратного обладателя Кубка чемпионов.

Но жизнь продолжается, и в Эльче на матч 1/8 финала Кубка Испании Карло Анчелотти выставил смешанный состав. В нем был Винисиус Жуниор, который, по словам итальянского тренера, не устал. И впрямь, бразилец молод и полон сил, тогда как Модрич с Каземиру остались в запасе, а Бензема и Куртуа и вовсе не попали в заявку. Благодаря масштабной ротации свой второй матч в этом сезоне провел украинец Лунин, и в дебюте от пропущенного гола его спасло чудо в виде попадания сверхактивного Каррильо в перекладину из площади ворот.

How did Elche miss this ? pic.twitter.com/MnnSBAcghk — ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

«Реал» же не сказать чтобы блистал, вновь продемонстрировав зависимость от своего волшебного треугольника в центре поля. Но как только с 71-й минуты восстановилась связка Модрича, Крооса и Каземиру, гости стали придавливать «Эльче» к воротам. Однако сливочным не хватило времени, чтобы уложиться в основное время, и игра плавно перетекла в овертайм.

Там же поначалу все складывалось не по сценарию Анчелотти. Лунину пришлось спасать, после штрафного вытягивая мяч из верхнего угла, а Марселу сорвал выход один на один ценой красной карточки. Наказание за этот фол получилось двойным, так как Верду подстроился под отскок от «стенки» и забил повторным ударом при помощи рикошета от ноги Дани Себальоса.

ELCHE LEAD REAL MADRID IN THE COPA DEL REY ? pic.twitter.com/w0wZMUUo0K — ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

Статистика была против «Реала», который за всю свою богатейшую историю никогда не побеждал в кубковых матчах, пропустив в дополнительные полчаса. Однако Себальос не захотел мириться с ролью неудачника, и подстроившийся под мяч после его атаки Иско зажег на табло вторую единичку. А вскоре ее исправил на двойку Азар, разобравшийся с далеко выскочившим из ворот голкипером, как в свои лучшие годы.

HAZARD OFF THE BENCH TO TAKE THE LEAD FOR MADRID ? pic.twitter.com/glS5WlPnjI — ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

Только и это было еще не все. На последней минуте «Эльче» забил, но арбитр зафиксировал нарушение со стороны хозяев, да еще и удалил слишком эмоционально выражавшего недовольство Пере Миллу. Так что узнать, насколько хорош в отражении 11-метровых Лунин, так и не удалось. Для этого придется как минимум дождаться четвертьфинала. А пока «Реал» празднует первую в своей 120-летней истории волевую победу в овертайме.

Referee didn't allow this last minute Elche equalizer ? pic.twitter.com/JuW1v19tcs — ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

«Барса» получила второй удар за восемь дней

В «Барселоне» новый скандал, в центре которого оказался французский нападающий Дембеле. По версии директора клуба Матеу Алемани, агенты игрока с лета отвергали все предложенные варианты продления контракта, соответственно, футболист не связывает свое будущее с сине-гранатовыми, и до закрытия зимнего трансферного окна он должен уйти. Хотя бы в аренду, чтобы разгрузить платежную ведомость.

Этой позиции придерживается и главный тренер каталонцев Хави, не включивший Дембеле в заявку на матч в Бильбао. Официально прямой связи тут нет, но все слишком очевидно, ведь в суперкубковом класико Дембеле был едва ли не самым ярким игроком в своей команде. Поэтому не заставило себя ждать заявление Ассоциации футболистов Испании в поддержку игрока. Сам же француз назвал происходящее шантажом и заявил: он полностью доверяет своим агентам, переговоры продолжаются, а он хочет играть футбол и находится в распоряжении главного тренера.

?? Dembele — $ 154M

?? Coutinho — $ 148M

?? Griezmann — $ 132M



End of an era? ? pic.twitter.com/njaLspIbgh — ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

Развязка этой истории должна наступить к 31 января, а ремейк кубкового финала-2021 начался неожиданно. Словно «Атлетик» не пережил в воскресенье поражение в финале Суперкубка, а у «Барсы» не было целой недели на восстановление. Гости на каких-то отрезках больше владели мячом, и, например, эффектному первому голу Феррана Торреса после перехода из «Манчестер Сити» предшествовала атака из 22-х передач, только моментов у басков было больше.

Как результат — очередной успех Муниаина в играх с каталонцами, которым капитан «Атлетика» забивал чаще, чем любому другому сопернику (8 раз). А ведь был еще сэйв Тер Штегена после выпада Нико Уильямса, исправленная самоотверженным Пике ошибка Дани Алвеса, и атака Рауля Гарсии со «второго этажа», остановленная Араухо на линии ворот. И это только в первом тайме. Второй проходил по похожему сценарию, причем острота в игре басков был стабильной величиной.

Когда же «Барса» переходила в наступление, ее оборону терроризировал свежий Иньяки Уильямс. Кульминацией игры, казалось, стал розыгрыш штрафного, после которого Иньиго Мартинес в борьбе с Пике затолкал мяч в сетку, лежа на газоне. В комнате ВАР прочертили линии, и вердикт свел «Сан-Мамес» с ума. Но когда болельщики отсчитывали секунды до финального свистка, Педри подарил нам еще полчаса классного футбола, а воля сине-гранатовых оказалась не менее крепкой, чем у «Реала».

Ansu Fati heads down the tunnel with an injury. pic.twitter.com/yhJ4yokXT2 — ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

Правда, радость каталонских болельщиков от гола одного вундеркинда в начале дополнительного времени сменилась шоком от очередной травмы получившего повреждение на ровном месте Ансу Фати. Потом — спустя пару минут после случившегося — арбитр отправился смотреть повтор, и указал на «точку», увидев на мониторе контакт мяча с выставленной рукой Жорди Альбы.

Муниаин с «точки» не промахнулся, и месть за прошлогодней финал все-таки состоялась. С учетом дефицита времени и перелета из Саудовской Аравии Марселино проделал фантастическую работу, а «Барселона», получив два чувствительных удара за восемь дней, рискует завершить сезон без трофеев. Если, конечно, не возьмет свое в незнакомой для себя Лиге Европы.