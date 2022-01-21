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Безумный вечер в Кубке Испании: Азар принес «Реалу» волевую победу после удаления Марселу, «Атлетик» отомстил «Барсе» за прошлогодний финал

Азар принес «Реалу» волевую победу после удаления Марселу, «Атлетик» отомстил «Барсе» за прошлогодний финал
Андрей Кузичев
Корреспондент
20 января. «Эльче» — «Реал» — 1:2.
Фото AFP
Два испанских гранда провели невероятно эмоциональные матчи в 1/8 финала Кубка Испании.

Исторический матч для Мадрида

Испания. Кубок. 1/8 финала
20 янв, 21:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
1:2
Реал
Голы
Верду, 103 (1:0), Иско, 108 (1:1), Азар, 115 (1:2)
Эльче
Вернер Диего Гонсалес Паласиос Мохика Херард Гумбау Гути Дональд (Верду, 87 ) Каррильо (Фриаса, 95 ) Лукас (Пере Милья, 80 ) Фидель Хосан (Тете Моренте, 66 )
Реал
Лунин Алаба Начо Марселу Кроос (Себальос, 91) Вальверде (Модрич, 72) Камавинга (Каземиру, 72) Йович (Иско, 79) Васкес Винисиус Жуниор (Менди, 118) Родригу (Азар, 91)
Предупреждения
Пере Милья 87  -  Кроос 78, Каземиру 87, Алаба 94
Удаления
Марселу 102, Пере Милья 120 (вторая ж.к)
Судьи
Васкес

В жизни и в футболе радость и горе всегда где-то рядом. В воскресенье «Реал» выиграл Суперкубок Испании, а вышедший в концовке на замену Марселу получил капитанскую повязку и после финального свистка поднял над головой свой 23-й трофей в мадридской команде. А во вторник не стало легенды «Королевского клуба» Пако Хенто, рекорд которого повторил бразилец. И последние дни Мадрид оплакивал единственного в истории шестикратного обладателя Кубка чемпионов.

Но жизнь продолжается, и в Эльче на матч 1/8 финала Кубка Испании Карло Анчелотти выставил смешанный состав. В нем был Винисиус Жуниор, который, по словам итальянского тренера, не устал. И впрямь, бразилец молод и полон сил, тогда как Модрич с Каземиру остались в запасе, а Бензема и Куртуа и вовсе не попали в заявку. Благодаря масштабной ротации свой второй матч в этом сезоне провел украинец Лунин, и в дебюте от пропущенного гола его спасло чудо в виде попадания сверхактивного Каррильо в перекладину из площади ворот.

«Реал» же не сказать чтобы блистал, вновь продемонстрировав зависимость от своего волшебного треугольника в центре поля. Но как только с 71-й минуты восстановилась связка Модрича, Крооса и Каземиру, гости стали придавливать «Эльче» к воротам. Однако сливочным не хватило времени, чтобы уложиться в основное время, и игра плавно перетекла в овертайм.

Там же поначалу все складывалось не по сценарию Анчелотти. Лунину пришлось спасать, после штрафного вытягивая мяч из верхнего угла, а Марселу сорвал выход один на один ценой красной карточки. Наказание за этот фол получилось двойным, так как Верду подстроился под отскок от «стенки» и забил повторным ударом при помощи рикошета от ноги Дани Себальоса.

Статистика была против «Реала», который за всю свою богатейшую историю никогда не побеждал в кубковых матчах, пропустив в дополнительные полчаса. Однако Себальос не захотел мириться с ролью неудачника, и подстроившийся под мяч после его атаки Иско зажег на табло вторую единичку. А вскоре ее исправил на двойку Азар, разобравшийся с далеко выскочившим из ворот голкипером, как в свои лучшие годы.

Только и это было еще не все. На последней минуте «Эльче» забил, но арбитр зафиксировал нарушение со стороны хозяев, да еще и удалил слишком эмоционально выражавшего недовольство Пере Миллу. Так что узнать, насколько хорош в отражении 11-метровых Лунин, так и не удалось. Для этого придется как минимум дождаться четвертьфинала. А пока «Реал» празднует первую в своей 120-летней истории волевую победу в овертайме.

«Барса» получила второй удар за восемь дней

Испания. Кубок. 1/8 финала
20 янв, 23:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
3:2
Барселона
Голы
Икер Муниаин, 2 (1:0), Торрес, 20 (1:1), Иньиго Мартинес, 86 (2:1), Педри, 90+3 (2:2), Икер Муниаин, 105+1 (3:2)
Атлетик
Агирресабала Иньиго Мартинес Вивиан Берчиче (Баленсиага, 91 ) Де Маркос (Лекуэ, 106 ) Весга (Ноласкоайн, 117 ) Сансет (Иньяки Уильямс, 52 ) Икер Муниаин Дани Гарсия Рауль Гарсия (Беренгер, 79 ) Уильямс (Саррага, 110 )
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Дани Алвес Жорди Альба Бускетс Педри (Брэйтуэйт, 108) Гави (де Йонг, 61) Торрес Хутгла (Дест, 96) Эззалзули (Гонсалес, 46)
Предупреждения
Дани Гарсия 30, Иньяки Уильямс 119, Икер Муниаин 120  -  Пике 76, Бускетс 97, Педри 97, де Йонг 104, Жорди Альба 105
Судьи
Монтеро

В «Барселоне» новый скандал, в центре которого оказался французский нападающий Дембеле. По версии директора клуба Матеу Алемани, агенты игрока с лета отвергали все предложенные варианты продления контракта, соответственно, футболист не связывает свое будущее с сине-гранатовыми, и до закрытия зимнего трансферного окна он должен уйти. Хотя бы в аренду, чтобы разгрузить платежную ведомость.

Этой позиции придерживается и главный тренер каталонцев Хави, не включивший Дембеле в заявку на матч в Бильбао. Официально прямой связи тут нет, но все слишком очевидно, ведь в суперкубковом класико Дембеле был едва ли не самым ярким игроком в своей команде. Поэтому не заставило себя ждать заявление Ассоциации футболистов Испании в поддержку игрока. Сам же француз назвал происходящее шантажом и заявил: он полностью доверяет своим агентам, переговоры продолжаются, а он хочет играть футбол и находится в распоряжении главного тренера.

Развязка этой истории должна наступить к 31 января, а ремейк кубкового финала-2021 начался неожиданно. Словно «Атлетик» не пережил в воскресенье поражение в финале Суперкубка, а у «Барсы» не было целой недели на восстановление. Гости на каких-то отрезках больше владели мячом, и, например, эффектному первому голу Феррана Торреса после перехода из «Манчестер Сити» предшествовала атака из 22-х передач, только моментов у басков было больше.

Как результат — очередной успех Муниаина в играх с каталонцами, которым капитан «Атлетика» забивал чаще, чем любому другому сопернику (8 раз). А ведь был еще сэйв Тер Штегена после выпада Нико Уильямса, исправленная самоотверженным Пике ошибка Дани Алвеса, и атака Рауля Гарсии со «второго этажа», остановленная Араухо на линии ворот. И это только в первом тайме. Второй проходил по похожему сценарию, причем острота в игре басков был стабильной величиной.

Когда же «Барса» переходила в наступление, ее оборону терроризировал свежий Иньяки Уильямс. Кульминацией игры, казалось, стал розыгрыш штрафного, после которого Иньиго Мартинес в борьбе с Пике затолкал мяч в сетку, лежа на газоне. В комнате ВАР прочертили линии, и вердикт свел «Сан-Мамес» с ума. Но когда болельщики отсчитывали секунды до финального свистка, Педри подарил нам еще полчаса классного футбола, а воля сине-гранатовых оказалась не менее крепкой, чем у «Реала».

Правда, радость каталонских болельщиков от гола одного вундеркинда в начале дополнительного времени сменилась шоком от очередной травмы получившего повреждение на ровном месте Ансу Фати. Потом — спустя пару минут после случившегося — арбитр отправился смотреть повтор, и указал на «точку», увидев на мониторе контакт мяча с выставленной рукой Жорди Альбы.

Муниаин с «точки» не промахнулся, и месть за прошлогодней финал все-таки состоялась. С учетом дефицита времени и перелета из Саудовской Аравии Марселино проделал фантастическую работу, а «Барселона», получив два чувствительных удара за восемь дней, рискует завершить сезон без трофеев. Если, конечно, не возьмет свое в незнакомой для себя Лиге Европы.

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
ФК Реал
ФК Эльче
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 21 13 6 2 32-14 45
3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Валенсия 21 7 8 6 33-33 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Эспаньол 21 7 6 8 25-26 27
12
 Сельта 21 7 5 9 24-23 26
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 19 1 6
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 18 1 5
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