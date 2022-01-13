Нынешнее класико «Барса» — «Реал» — как Новый год без елки и салютов

Хотя скучно все равно не бывает.

Лет десять назад я обожал класико. Это были грандиозные матчи, искрящие противостояния, которые достигли высшей точки во время рубки Моуринью и Гвардиолы. Философское противостояние двух антагонистов, адептов полярно разных систем. На поле иногда творился лютейший мрак, в котором грубил даже святой в этом смысле Месси. Но то было на руку Жозе Моуринью, поскольку «Барселону» Пепа он бы никогда не обыграл в футбол. В футбол та команда играла лучше всех в мире. Возможно, даже в истории всей игры. Были времена.

Та вывеска казалась порой интереснее финала Лиги чемпионов, даже несмотря на то, что класико теоретически могут сыграть и шесть раз за сезон, а при совсем фантастических раскладах — даже больше.

Вчера было очередное. Я уж не буду говорить, что «Реал» и «Барселона» утратили лоск. Вы это и сами видите. Так бывает, когда человек теряет смысл жизни или конкретную цель. Бодрая походка сменяется неспешным шагом, а глаза потухают. Неизбежно.

«Реал» стал грузным под гнетом возраста лидеров и бесталанности новичков, а «Барселона» и вовсе сошла с ума: потеряла Месси, здравый смысл и пыталась строить футбол мечты с Куманом вокруг парней вроде Мемфиса Депая.

Нет, вы поймите правильно. Мемфис — прекрасный футболист, быть может, даже гений для «Лиона». Но в командах вроде «Барселоны», особенно сразу после Месси, должны приходить по-настоящему большие игроки. И пока их нет, что тоже естественно, но оттого не менее грустно.

И все-таки класико удалось. Это особенная порода таких матчей. В РПЛ, например, не может быть скучно на «Спартак» — «Зенит», а в Испании — на «Барселона» — «Реал». Даже если организуется он в Саудовской Аравии, в середине января.

Но меня весь матч не оставляло ощущение, что на экране — лоскутный футбол. Что это не high level. Да, принципиально, значимо, быстро, напряженно, но не космос. И, честно говоря, стало грустно.

Это как, знаете, потерять эмоции от Рождества или Нового года. Душа ждет праздника, а он не наступает. Или наступает, но без елки, салютов, мандаринов или мальдивских пальм — то есть без очевидных атрибутов. Для всех сугубо разных. И вот класико есть — а радости не нашлось.

И в этом смысле особенно символична пара моментов: на фоне грандиозного Бензема одновременно — очень неуверенный и скромный Родриго, смазавший в концовке второго тайма вернейший удар. Как-то бездарно. С испугу, что ли. И у «Барселоны»: все еще гигант мысли (и обращения с мячом) Бускетс и вместе с ним — Ансу Фати. Тот самый паренек, возвращения которого ждали как второго пришествия святого. И вот он забивает. И вроде бы все хорошо, но затем следует момент, который четко отделяет великое от обыденного. Это удар Фати бисиклетой на исходе экстра-тайма. Вы скажете, что даже очень большие игроки так не забивали. Но, послушайте, игроки «Барселоны» и «Реала» обязаны в такие моменты генерировать историю. А Фати не сотворил. Возможно, еще все впереди, но я же пишу сегодня. А сегодня класико сильно хуже, чем еще пять-семь и уж тем более десять лет назад.

Впрочем, несильно расстраивайтесь. Качества не хватило, зато с эмоциями все в порядке. Они действительно нашлись, хотя «Барселона», загружающая в голову Де Йонга , — не «Барселона», а «Реал» с Родриго в атаке — увы, не клуб из мира футбольных снов.

Все, конечно, еще будет, возрождение наступит, но пока реальность такова.