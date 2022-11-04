Оскорбления «Реала», средний палец и поддержка независимости. Для «Барселоны» Пике был больше чем просто футболист

Без него клуб потеряет важную частичку себя.

Когда Жерар Пике объявил о завершении карьеры, в соцсетях стали постить фото «Барселоны», сделанное перед финалом Лиги чемпионов-2011, когда сине-гранатовые обыграли в Лондоне «Манчестер Юнайтед» (3:1). Та команда образца сезона-2010/11, вероятно, величайшая в истории клубного футбола, самая совершенная и самая доминирующая. Настоящий шедевр за авторством Пепа Гвардиолы. После того как Пике в субботу сыграет свой последний матч и попрощается с публикой, из того состава в «Барселоне» в качестве футболиста останется только один человек — Серхио Бускетс, да и то ненадолго — летом уйдет и он. Так что решение Пике — это в том числе и то, что пафосно и шаблонно принято называть концом эпохи.

С другой стороны, игра защитника в матче с «Интером» несколько недель назад, позволяет предположить, что пора завязывать. Потому что это было ужасно. Конечно, Пике никогда не был выдающимся, скажем так, защищающимся защитником. Таких вообще уже нет последние лет пятнадцать, с тех пор как из прайма вышли Фабио Каннаваро и Алессандро Неста. Но очень высокий уровень и класс у него были всегда, а главное, Пике отлично подходил той «Барселоне».

Жерар Пике. Фото Reuters

А против «Интера» было самое настоящее посмешище. Неуклюжий, никуда не успевающий, не читающий игру и эпизоды. Смотреть на такое всегда грустно, потому что еще вроде бы совсем недавно все было по-другому, и ты это хорошо помнишь.

Поэтому решение Пике — максимально логичное. Лучше уйти, чем постепенно превращаться в токсичного клоуна, над которым можно только либо смеяться, либо его критиковать. Ведь помимо очевидного игрового спада была еще и тема с контрактом и зарплатой: если кликнуть по тегу «Пике» и полистать новости, то почти все они как раз об этом. Теперь оклад Жерара не будет учитываться под потолком, что должно помочь «Барселоне» вздохнуть немного свободнее в плане финансов. Хотя интересно, что теперь будет с долгом клуба перед Пике (все те уступки по зарплате, на которые он и другие ветераны «Барсы» шли последние пару лет и которые им обещали потом компенсировать).

Жерар Пике и Сеск Фабрегас в кубком чемпионов мира. Фото Reuters

Не хочется, чтобы дело дошло до суда и каких-то еще юридических разборок, потому что Пике — это воплощение барселонской идентичности. Его оскорбительные кричалки в адрес Мадрида давно уже стали частью истории противостояния с «Реалом». Равно как и средний палец во время исполнения гимна Испании перед матчем с Хорватией на Евро-2016. И это спустя всего неделю после того, как Пике забил победный гол Чехии в концовке трудного матча (1:0) и показательно отпраздновал его перед толпой испанских фанатов, многие из которых на дух его не переносят, а то и просто ненавидят как человека, открыто выступающего за независимость Каталонии.

Жерар Пике против Криштиану Роналду во время «эль-класико». Фото AFP

Но в этом весь Пике, который давно уже больше, чем просто футболист. Его амбиции простирались гораздо шире. Реформы теннисного Кубка Дэвиса, продюсирование документального сериала о «Барселоне» и другие проекты, кажется, занимали его в последние годы даже больше, чем игра. Так что, наверное, решение завершить карьеру закономерно. Когда-то Пике даже называли будущим президентом «Барселоны». Возможно, однажды это и случится — ничего удивительного тут точно не будет.

Жерар Пике и Шакира. Фото AFP

Пока же «Барса» потеряла важную часть своей идентичности и своей философии, где она — больше чем клуб. Кто в нынешнем составе способен высказаться по каталонской политической повестке и теме независимости? Или взять микрофон и проорать то, что все фанаты думают о Мадриде и «Реале». Ребята вроде Педри или Гави, которые даже не каталонцы? Напомаженные легионеры типа Рафиньи?

Жерар Пике. Фото AFP

В данном случае неважно, как мы относимся ко всей этой истории. Можно поддерживать, можно осуждать, большинству, думаю, это вообще безразлично. Но это — важнейшая часть культурного кода «Барселоны», и Пике был одним из тех, кто его поддерживал и сохранял. И, в отличие от футбольной составляющей, в этом смысле его уход действительно потеря. Хотя почти нет сомнений, что он всегда будет где-то рядом с «Барсой».