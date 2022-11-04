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Сегодня, 14:00

Оскорбления «Реала», средний палец и поддержка независимости. Для «Барселоны» Пике был больше чем просто футболист

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Жерар Пике с кубком Евро-2012.
Фото Reuters
Жерар Пике против Криштиану Роналду во время «эль-класико».
Фото AFP
Жерар Пике и Сеск Фабрегас в кубком чемпионов мира.
Фото Reuters
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Без него клуб потеряет важную частичку себя.

Когда Жерар Пике объявил о завершении карьеры, в соцсетях стали постить фото «Барселоны», сделанное перед финалом Лиги чемпионов-2011, когда сине-гранатовые обыграли в Лондоне «Манчестер Юнайтед» (3:1). Та команда образца сезона-2010/11, вероятно, величайшая в истории клубного футбола, самая совершенная и самая доминирующая. Настоящий шедевр за авторством Пепа Гвардиолы. После того как Пике в субботу сыграет свой последний матч и попрощается с публикой, из того состава в «Барселоне» в качестве футболиста останется только один человек — Серхио Бускетс, да и то ненадолго — летом уйдет и он. Так что решение Пике — это в том числе и то, что пафосно и шаблонно принято называть концом эпохи.

С другой стороны, игра защитника в матче с «Интером» несколько недель назад, позволяет предположить, что пора завязывать. Потому что это было ужасно. Конечно, Пике никогда не был выдающимся, скажем так, защищающимся защитником. Таких вообще уже нет последние лет пятнадцать, с тех пор как из прайма вышли Фабио Каннаваро и Алессандро Неста. Но очень высокий уровень и класс у него были всегда, а главное, Пике отлично подходил той «Барселоне».

Жерар Пике. Фото Reuters
Жерар Пике.
Фото Reuters

А против «Интера» было самое настоящее посмешище. Неуклюжий, никуда не успевающий, не читающий игру и эпизоды. Смотреть на такое всегда грустно, потому что еще вроде бы совсем недавно все было по-другому, и ты это хорошо помнишь.

Поэтому решение Пике — максимально логичное. Лучше уйти, чем постепенно превращаться в токсичного клоуна, над которым можно только либо смеяться, либо его критиковать. Ведь помимо очевидного игрового спада была еще и тема с контрактом и зарплатой: если кликнуть по тегу «Пике» и полистать новости, то почти все они как раз об этом. Теперь оклад Жерара не будет учитываться под потолком, что должно помочь «Барселоне» вздохнуть немного свободнее в плане финансов. Хотя интересно, что теперь будет с долгом клуба перед Пике (все те уступки по зарплате, на которые он и другие ветераны «Барсы» шли последние пару лет и которые им обещали потом компенсировать).

Жерар Пике и Сеск Фабрегас в кубком чемпионов мира. Фото Reuters
Жерар Пике и Сеск Фабрегас в кубком чемпионов мира.
Фото Reuters

Не хочется, чтобы дело дошло до суда и каких-то еще юридических разборок, потому что Пике — это воплощение барселонской идентичности. Его оскорбительные кричалки в адрес Мадрида давно уже стали частью истории противостояния с «Реалом». Равно как и средний палец во время исполнения гимна Испании перед матчем с Хорватией на Евро-2016. И это спустя всего неделю после того, как Пике забил победный гол Чехии в концовке трудного матча (1:0) и показательно отпраздновал его перед толпой испанских фанатов, многие из которых на дух его не переносят, а то и просто ненавидят как человека, открыто выступающего за независимость Каталонии.

Жерар Пике против Криштиану Роналду во время «эль-класико». Фото AFP
Жерар Пике против Криштиану Роналду во время «эль-класико».
Фото AFP

Но в этом весь Пике, который давно уже больше, чем просто футболист. Его амбиции простирались гораздо шире. Реформы теннисного Кубка Дэвиса, продюсирование документального сериала о «Барселоне» и другие проекты, кажется, занимали его в последние годы даже больше, чем игра. Так что, наверное, решение завершить карьеру закономерно. Когда-то Пике даже называли будущим президентом «Барселоны». Возможно, однажды это и случится — ничего удивительного тут точно не будет.

Жерар Пике и Шакира. Фото AFP
Жерар Пике и Шакира.
Фото AFP

Пока же «Барса» потеряла важную часть своей идентичности и своей философии, где она — больше чем клуб. Кто в нынешнем составе способен высказаться по каталонской политической повестке и теме независимости? Или взять микрофон и проорать то, что все фанаты думают о Мадриде и «Реале». Ребята вроде Педри или Гави, которые даже не каталонцы? Напомаженные легионеры типа Рафиньи?

Жерар Пике. Фото AFP
Жерар Пике.
Фото AFP

В данном случае неважно, как мы относимся ко всей этой истории. Можно поддерживать, можно осуждать, большинству, думаю, это вообще безразлично. Но это — важнейшая часть культурного кода «Барселоны», и Пике был одним из тех, кто его поддерживал и сохранял. И, в отличие от футбольной составляющей, в этом смысле его уход действительно потеря. Хотя почти нет сомнений, что он всегда будет где-то рядом с «Барсой».

Жерар Пике
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Они придумали пенальти». «Реал» прибили в Мадриде ради «Барсы»?
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И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 12 6 3 3 20-12 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Хетафе 12 3 4 5 12-19 13
14
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
15
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
16
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
17
 Жирона 12 2 4 6 16-20 10
18
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
19
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
20
 Эльче 12 0 4 8 8-27 4
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4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 - : -
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 - : -
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 - : -
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 - : -
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 - : -
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 - : -
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 - : -
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 - : -
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
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Роберт Левандовски

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Борха Иглесиас

Бетис

 8
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
П
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Барселона

 6
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Усман Дембеле

Барселона

 5
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Родригу

Реал

 4
И К Ж
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Херман Пеццела

Бетис

 10 2 2
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Исаак Карселeн

Кадис

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Давид Гарсия

Осасуна

 10 1 5
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