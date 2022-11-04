Оскорбления «Реала», средний палец и поддержка независимости. Для «Барселоны» Пике был больше чем просто футболист
Когда Жерар Пике объявил о завершении карьеры, в соцсетях стали постить фото «Барселоны», сделанное перед финалом Лиги чемпионов-2011, когда сине-гранатовые обыграли в Лондоне «Манчестер Юнайтед» (3:1). Та команда образца сезона-2010/11, вероятно, величайшая в истории клубного футбола, самая совершенная и самая доминирующая. Настоящий шедевр за авторством Пепа Гвардиолы. После того как Пике в субботу сыграет свой последний матч и попрощается с публикой, из того состава в «Барселоне» в качестве футболиста останется только один человек — Серхио Бускетс, да и то ненадолго — летом уйдет и он. Так что решение Пике — это в том числе и то, что пафосно и шаблонно принято называть концом эпохи.
С другой стороны, игра защитника в матче с «Интером» несколько недель назад, позволяет предположить, что пора завязывать. Потому что это было ужасно. Конечно, Пике никогда не был выдающимся, скажем так, защищающимся защитником. Таких вообще уже нет последние лет пятнадцать, с тех пор как из прайма вышли Фабио Каннаваро и Алессандро Неста. Но очень высокий уровень и класс у него были всегда, а главное, Пике отлично подходил той «Барселоне».
А против «Интера» было самое настоящее посмешище. Неуклюжий, никуда не успевающий, не читающий игру и эпизоды. Смотреть на такое всегда грустно, потому что еще вроде бы совсем недавно все было по-другому, и ты это хорошо помнишь.
Поэтому решение Пике — максимально логичное. Лучше уйти, чем постепенно превращаться в токсичного клоуна, над которым можно только либо смеяться, либо его критиковать. Ведь помимо очевидного игрового спада была еще и тема с контрактом и зарплатой: если кликнуть по тегу «Пике» и полистать новости, то почти все они как раз об этом. Теперь оклад Жерара не будет учитываться под потолком, что должно помочь «Барселоне» вздохнуть немного свободнее в плане финансов. Хотя интересно, что теперь будет с долгом клуба перед Пике (все те уступки по зарплате, на которые он и другие ветераны «Барсы» шли последние пару лет и которые им обещали потом компенсировать).
Не хочется, чтобы дело дошло до суда и каких-то еще юридических разборок, потому что Пике — это воплощение барселонской идентичности. Его оскорбительные кричалки в адрес Мадрида давно уже стали частью истории противостояния с «Реалом». Равно как и средний палец во время исполнения гимна Испании перед матчем с Хорватией на Евро-2016. И это спустя всего неделю после того, как Пике забил победный гол Чехии в концовке трудного матча (1:0) и показательно отпраздновал его перед толпой испанских фанатов, многие из которых на дух его не переносят, а то и просто ненавидят как человека, открыто выступающего за независимость Каталонии.
Но в этом весь Пике, который давно уже больше, чем просто футболист. Его амбиции простирались гораздо шире. Реформы теннисного Кубка Дэвиса, продюсирование документального сериала о «Барселоне» и другие проекты, кажется, занимали его в последние годы даже больше, чем игра. Так что, наверное, решение завершить карьеру закономерно. Когда-то Пике даже называли будущим президентом «Барселоны». Возможно, однажды это и случится — ничего удивительного тут точно не будет.
Пока же «Барса» потеряла важную часть своей идентичности и своей философии, где она — больше чем клуб. Кто в нынешнем составе способен высказаться по каталонской политической повестке и теме независимости? Или взять микрофон и проорать то, что все фанаты думают о Мадриде и «Реале». Ребята вроде Педри или Гави, которые даже не каталонцы? Напомаженные легионеры типа Рафиньи?
В данном случае неважно, как мы относимся ко всей этой истории. Можно поддерживать, можно осуждать, большинству, думаю, это вообще безразлично. Но это — важнейшая часть культурного кода «Барселоны», и Пике был одним из тех, кто его поддерживал и сохранял. И, в отличие от футбольной составляющей, в этом смысле его уход действительно потеря. Хотя почти нет сомнений, что он всегда будет где-то рядом с «Барсой».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|2
|0
|29-10
|32
|
2
|Барселона
|12
|10
|1
|1
|29-4
|31
|
3
|Атлетико
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|
4
|Бетис
|12
|7
|2
|3
|16-8
|23
|
5
|Р. Сосьедад
|12
|7
|1
|4
|16-15
|22
|
6
|Атлетик
|12
|6
|3
|3
|20-12
|21
|
7
|Осасуна
|12
|6
|2
|4
|13-11
|20
|
8
|Вильярреал
|12
|5
|3
|4
|14-8
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|5
|3
|4
|17-14
|18
|
10
|Валенсия
|12
|4
|3
|5
|18-14
|15
|
11
|Вальядолид
|12
|4
|2
|6
|11-17
|14
|
12
|Мальорка
|12
|3
|4
|5
|10-13
|13
|
13
|Хетафе
|12
|3
|4
|5
|12-19
|13
|
14
|Альмерия
|12
|4
|1
|7
|15-20
|13
|
15
|Эспаньол
|12
|2
|5
|5
|15-20
|11
|
16
|Сельта
|12
|3
|2
|7
|13-24
|11
|
17
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|16-20
|10
|
18
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|8-24
|10
|
19
|Севилья
|12
|2
|4
|6
|11-19
|10
|
20
|Эльче
|12
|0
|4
|8
|8-27
|4
|4.11
|23:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
|5.11
|16:00
|
Хетафе – Кадис
|- : -
|5.11
|18:15
|
Вальядолид – Эльче
|- : -
|5.11
|20:30
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|5.11
|23:00
|
Барселона – Альмерия
|- : -
|6.11
|16:00
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|6.11
|18:15
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
|6.11
|20:30
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
|6.11
|23:00
|
Бетис – Севилья
|- : -
|7.11
|23:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|10
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|5
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|10
|1
|5