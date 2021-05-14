Рауль помог Зидану, «Реал» продолжает преследовать «Атлетико»

«Реал» после уверенной победы над «Гранадой» продолжает бороться за чемпионство.

Чемпионат Испании. 36-й тур

«Гранада» — «Реал» — 1:4 (0:2)

Голы: Модрич, 17 (0:1). Родригу, 45+1 (0:2). Хорхе Молина, 71 (1:2). Одриосола, 75 (1:3). Бензема, 76 (1:4).

«Гранада»: Силва, Фулькье, Кини, Дуарте, Х.Санчес (Перес, 81), Гоналон, Вико (Суарес, 54), Брайс (Марин, 67), Хорхе Молина, Мачис (Соро, 54), Пуэртас (Кина, 67).

«Реал»: Куртуа, Начо, Гутьеррес, Эдер Милитау, Модрич, Каземиру, Вальверде (Иско, 62), Бензема (Диас, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 62), Родригу (Асенсио, 62), Парк (Одриосола, 46).

Предупреждения: Эдер Милитау, 38. Хорхе Молина, 41. Модрич, 49. Брайс, 53. Начо, 63. Кина, 72.

Судья: Хиль Мансано.

13 мая. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

В среду, когда «Атлетико» одержал непростую победу над «Реал Сосьедад», число соискателей чемпионского титула сократилось. Де-юре — на одну команду, так как набравшая рекордные в своей истории 74 очка «Севилья» уже не сможет опередить «матрасников». Де-факто — на финишной прямой нет смысла учитывать «Барселону». Математически каталонцы еще в игре, однако даже в этом богатом на невероятные сценарии сезоне невозможно поверить в то, что в двух оставшихся турах команда Диего Симеоне наберет меньше двух очков.

А вот хотя бы одна ничья испытывающих нешуточное психологическое давление красно-белых вполне возможна, и в этом — шанс пытающегося сохранить титул «Реала». Зинедин Зидан, кстати, напомнил, что в 2017 году его команда провела выдающийся сезон и выиграла чемпионат только в заключительном туре. Так что называть нынешний сезон неудачным француз отказался, а про новую волну слухов о собственном будущем заметил: «Сейчас я думаю только о трех оставшихся матчах».

Но, чем бы все в итоге не закончилось, Зизу дал болельщикам возможность заглянуть в будущее «Реала». Выбранный им состав по среднему возрасту (26 лет и 18 дней) оказался самым молодым в нынешнем сезоне. С бразильской парочкой вингеров Винисиус Жуниор — Родригу и отвечавшими за фланги обороны Марвином и Гутьерресом. Последний футболист в этом списке был обречен на повышенное внимание в связи с отсутствием в заявке Марселу. И хотя близкие к клубу источники опровергли слухи о споре бразильца с Зиданом, осадок, как и в случае с нашедшимися ложечками, остался.

Впрочем, о ветеране забыли в том момент, когда его 19-летний сменщик Гутьеррес элегантно забросил мяч за спины защитникам «Гранады» и организовал гол Модрича. Обычно Лука сам отдает такие умные передачи, и до четверга хорват никогда не забивал за «Реал» со столь близкого расстояния. То есть, момент получился исключительным. Похоже, согласовавший новый контракт с «Реалом» Модрич молодеет в постепенно обновляющейся команде, ведь столь результативно (4 гола) в ла лиге он не играл с момента перехода из «Тоттенхэма».

Что до второго взятия ворот, то здесь все сделало новое поколение — двадцатилетние Марвин и Родригу. И это отличный повод вспомнить легенду «Реала» Рауля, который классно работает со второй командой «Королевского клуба». «Кастилья» под его началом вышла в плей-офф сегунды В и ведет борьбу за выход во второй испанский дивизион. А до этого Рауль выиграл юношескую Лигу УЕФА, где золотой гол в финале со сверстниками из «Бенфики» организовали участники матча с «Гранадой» — Марвин и Гутьеррес.

Упоминание Рауля — не дежурный реверанс в адрес 43-летнего специалиста, чьи воспитанники здорово помогли главной команде. Именно его называют одним из потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Реала», если Зидан все-таки решит оставить свой пост. А ведь «Кастилья» для мадридского клуба — настоящий социальный лифт. На нем в свое время поднялся к трем триумфам в Лиге чемпионов Зидан. И пусть у президента «Реала» Флорентино Переса в аналогичной ситуации имеется негативный опыт с Сантьяго Солари, в любом случае торопить события не стоит.

Пока у мадридского клуба есть настоящее, в котором он, в отличие от «Барселоны», не споткнулся на колючей «Гранаде». В этом веке «Реал» проиграл ей всего один раз в уникальном матче восьмилетней давности, когда соперник ни разу не пробил в створ ворот, зато единственный автогол в карьере записал на свой счет Криштиану Роналду. Но на то они и чудеса, чтобы случаться в исключительных случаях.

The La Liga title race goes on ?



Real Madrid stay alive with a 4-1 win at Granada ? pic.twitter.com/auSV78FmWB — Goal (@goal) May 13, 2021

Сегодня таким моментом стал гол суперветерана «Гранады» Молины, который в 39 лет забил в одном сезоне как «Реалу», так и «Барселоне». На его удар мадридцы ответили еще двумя своими и не знают поражений уже 16 туров. Кроме того, Бензема довел лицевой счет до 22 мячей, что является вторым результатом в его испанской карьере. Но главное, сливочные по-прежнему в игре, а покой Симеоне только снится.