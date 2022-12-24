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Сегодня, 22:00

16-летний бразилец хочет быть как Роналду. Он перейдет в «Реал» и бросил девушку ради популярной тиктокерши

Отдел фото «СЭ»
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Эндри и его новая девушка Диниффер Борхес.
Фото Global Look Press
Эндрик познает прелести жизни звезды.

«Реал» опередил другие топ-клубы в борьбе за бразильского вундеркинда Эндрика. Парень фантастически играл на молодежном уровне, а на турнирах U-20 был одним из лучших — и это в пятнадцатилетнем возрасте. Мадридцы с учетом бонусов могут раскошелиться на 72 миллиона евро и ждут талант у себя через два года. До совершеннолетия форвард продолжит играть за «Палмейрас».

Эндрик с&nbsp;кубком. «Реал» заплатит за 16-летнего бразильца 70 миллионов. Эндрик заменит Бензема, а Роналдо предлагал вызвать его на ЧМ-2022
Эндрик. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Вполне вероятно, что настолько резкие повороты в карьере вскружили голову молодому человеку. Ранее Эндрик заявлял, что его кумиром является Криштиану Роналду. Получается, что он уже начал следовать по пути легендарного португальца. Игра за топ-клуб Европы — дело решенное, теперь надо бы обзавестись и звездной подругой.

Осенью бразилец решил, что его девушка Лара Эрнандес больше не подходит ему, и расстался с ней. Лара, которая всегда поддерживала Эндрика, была очень расстроена и отреагировала прощальным постом в соцсетях.

— К сожалению, не всегда все складывается так, как мы этого хотим. Я просто знаю, что действительно любила тебя все это время, и самое печальное, что все заканчивается именно так, как и должно было закончиться. Я всегда буду любить тебя и надеюсь, что ты добьешься всего, о чем мечтал.

Лара Эрнандес с футболистом. Фото Соцсети
Лара Эрнандес с футболистом.
Фото Соцсети

Лара — девушка скорее скромная и непубличная, а будущей звезде Бразилии, вероятно, требуется партнер со схожим статусом. И Эндрик очень быстро нашел такую девушку. Ею стала популярная в Бразилии тиктокерша Диниффер Борхес с полмиллиона подписчиков в TikTok. Пара попала на видео, где они танцевали и обнимались явно не как друзья. Диниффер, кстати, и самой не чужд спорт — она увлекается волейболом.

Эндрик танцует с Диниффер Борхес. Фото Кадр из видео TikTok
Эндрик танцует с Диниффер Борхес.
Кадр из видео TikTok

Здесь есть и привычная красота, и спортивное тело, в общем, все, что требуется молодому футболисту с деньгами и славой.

Будет ли она душой болеть за успехи Эндрика или просто встречается с ним ради раскрутки своей персоны? Покажут ближайшие годы. Как и то, стоит ли футболист своих миллионов и не окажется ли очередным примером того, как роскошная жизнь и бесконечные вечеринки загубят большой талант.

фото
ФК Палмейрас
ФК Реал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
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