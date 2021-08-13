Есть ли жизнь без Месси и Рамоса? Чемпионат Испании стартует на фоне войны «Реала» и «Барселоны» с ла лигой

В пятницу начинается новый чемпионат Испании

Минус две мегазвезды

Год назад президент ла лиги Хавьер Тебас вспоминал, как испанский чемпионат справился с отъездом Криштиану Роналду и Неймара, а также уверял, что никто не грозил разорвать или пересмотреть телеконтракты в случае ухода Месси. Но кажется, главу испанской лиги не научил опыт Роналду, вслед за которым многие пользователи мигрировали в соцсети «Ювентуса». Сейчас же аккаунт «ПСЖ» в Instagram только за выходные перед приездом получил 1,2 миллиона новых пользователей. Продажи футболок «Барселоны» упали на 80 процентов, зато на Елисейских Полях — гигантские очереди за майками «ПСЖ» с фамилией Месси.

Фактически ла лига начинает сезон, лишившись самого узнаваемого лица на своей афише. Точнее, даже двух — ведь харизматичный капитан «Реала» Серхио Рамос тоже сменил прописку на парижскую, и у испанского чемпионата могут возникнуть серьезные проблемы с популярностью в глобальном масштабе. Одно дело — продавать звездные войны Месси и Роналду, и совсем другое — при всем уважении к двум форвардам — предлагать миру класико как противостояние Бензема и Гризманна. А Луис Суарес играет за «Атлетико», у которого несопоставимая с «Реалом» и «Барсой» фан-база.

Война за испанское наследство

Отравляет обстановку и война двух грандов с примкнувшим к ним «Атлетиком» с ла лигой, которая с помпой представила договор с фондом CVC Capital Partners о продаже десяти процентов акций новой компании, в чьем ведении будут находиться реализация аудиовизуальных и цифровых прав, а также взаимоотношения со спонсорами. Спасительная для большинства из 42 клубов двух главных дивизионов сделка фактически привязывает топ-команды к национальному чемпионату, что хоронит идею Суперлиги, и с этим категорически не хотят мириться в Мадриде и в столице Каталонии.

На днях президенты главных бунтарей мирового футбола — Флорентино Перес («Реал»), Жоан Лапорта («Барселона») и Андреа Аньелли («Ювентус») — провели очередную встречу, и вскоре сливочные воплотили угрозы в жизнь, подав в суд на ла лигу и CVC. Случилось это за двое суток до заседания Генеральной ассамблеи лиги, где должны были окончательно утвердить соглашение, ранее единогласно принятое Исполкомом лиги в лице представителей 14 клубов. Сейчас же требовалось набрать 33 голоса, а в итоге «за» проголосовали 38.

Пытаясь внести раскол в ряды сторонников партнерства с CVC, «Реал» опубликовал выводы экспертов по консалтингу, прогнозирующие неизбежные потери клубов даже при оптимистичном сценарии развития отрасли. А потом и вовсе появилась информация о другом, более выгодном инвесторе от Переса. На стороне грандов выступила и тяжелая артиллерия в лице Королевской федерации футбола, хотя ей из первого взноса CVC обещано 100 миллионов евро на любительский и женский футбол.

Федерация назвала соглашение незаконным и сделала упор на том, что оно лишь увеличит неравенство между бедными и богатыми, так как средства распределят пропорционально поступлениям клубов за последние семь лет. И речь даже не о «Барсе» с «Реалом», которым из транша в 2,7 миллиарда причитается соответственно 253 и 241 миллион. Более ста миллионов придутся на долю «Атлетико», «Севильи», «Валенсии» и «Вильярреала», тогда как «Кадису» с «Эльче» достанется чуть больше десяти.

Каталонский хаос и мадридское спокойствие

Война за миллиарды на какое-то время отодвинула сам футбол на второй план, хотя в текущей ситуации перспективы многих напрямую связаны с финансовой ситуацией. Перед стартом из-за несоответствия потолку зарплат новых футболистов не могут зарегистрировать полтора десятка клубов. Из них высший дивизион представляют «Алавес», «Валенсия», «Бетис», «Леванте», «Сельта» и «Барселона».

Хуже всех, естественно, каталонцам, которые находятся в двусмысленном положении. Они вроде бы против CVC, но миллиардный кредит инвесторам дает дважды спасший «Барсу» от банкротства «Голдман Сакс». Пытаясь усидеть на двух стульях, сине-гранатовые могут выйти на стартовый тур без лучшего игрока предсезонки Депая, если к пятнице не приведут дела в порядок. В клубе, конечно, верят, что новички сыграют, но точно так же там верили и в новый контракт с Месси. Между тем сине-гранатовым нужно продать часть игроков, а с другими договориться о сокращении зарплат. А так как есть еще и группа травмированных, Роналду Куману не позавидуешь. Борьба за титул, во что все верили после яркой второй половины прошлого сезона, кажется утопией.

На фоне «Барсы» у «Реала» все замечательно. Клуб стал одним из немногих в Европе, кто завершил сезон-2020/21 с прибылью. Но так ли безоблачны перспективы сливочных? Ответ на это дадут только официальные матчи, потому что никто не знает, насколько успешным получится возвращение в Мадрид Карло Анчелотти. Даже у выигравшего три подряд Лиги чемпионов Зинедина Зидана не получилось во второй раз триумфально войти в сливочную реку.

Его итальянский сменщик гениален в плане выстраивания отношений с коллективом и создания семейной обстановки, только «Баварию» и «Наполи» Анчелотти покидал на фоне скандалов, а «Эвертон» — даже с поправкой на прогресс команды — совсем другой уровень ожиданий. В Мадриде от Карло ждут только титулов, однако не ясно, как команда переживет уход Рамоса и Варана. Но если представить, что Азар забудет о травмах, а Бэйла в его последнем сезоне на «Сантьяго Бернабеу» посетит вдохновение, от сливочных стоит ждать многого.

Тем не менее рискну назвать фаворитом сезона действующего чемпиона. «Атлетико» не только никого не потерял, но и усилил среднюю линию Де Паулем. А с идеями и умением выжимать из своей команды максимум у Диего Симеоне никогда не было проблем. С Луисом Суаресом, который помог создать в команде чемпионскую «химию», «матрасники» имеют реальные шансы сохранить золото в красно-белой части Мадрида.

Второй русский в ла лиге?

Интрига же в новом чемпионате снова может прожить до последнего тура. В том числе и за это мы так любим ла лигу, где внимания заслуживает не только «большая тройка». Интересно продолжит ли прогрессировать под началом Хулена Лопетеги «Севилья», в которой за счет Ламелы и находившегося в сфере интересов «Спартака» Монтиэля увеличилась аргентинская диаспора? Очень хочется узнать, как высоко может подняться «Вильярреал», в первый год работы Унаи Эмери выигравший Лигу Европы и продливший контракт со своим снайпером Жераром Морено. И сможет ли подняться в главную команду «подводников» Никита Иосифов, чей дебют пришелся на товарищеский матч с «Лионом».

Пока же главным постпредом России в ла лиге остается выступающий за «Валенсию» Денис Черышев. Он вполне мог уехать в РПЛ, но цепляется за возможность играть в Испании. Теперь Черышев попытается доказать свою необходимость принявшему «летучих мышей» Хосе Бордаласу. Специалисту, который славится самым жестким прессингом в Испании и выжимал из камня воду, выведя на новый уровень скромный «Хетафе». Кажется, только такой тренер может вернуть на «Месталью» надежду. Осталось только сработаться с руководством, которое ненавидят болельщики. В общем, больше интриг — хороших и разных. После потери Месси они нужны испанской лиге как никогда раньше.

Чемпионат Испании. Лига 1. 1-й тур

«Валенсия» — «Хетафе». 13 августа. Валенсия. Стадион «Месталья».

«Осасуна» — «Эспаньол». 14 августа. Памплона. Стадион «Эль Садар».

«Мальорка» — «Бетис». 14 августа. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».

«Кадис» — «Леванте». 14 августа. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».

«Алавес» — «Реал». 14 августа. Витория. Стадион «Мендисорроса».

«Сельта» — «Атлетико». 15 августа. Виго. Стадион «Балаидос».

«Барселона» — «Реал Сосьедад». 15 августа. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

«Севилья» — «Райо Вальекано». 15 августа. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

«Вильярреал» — «Гранада». 16 августа. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

«Эльче» — «Атлетик». 16 августа. Эльче. Стдион «Мануэль Мартинес Валеро».