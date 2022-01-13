Огненное класико в Суперкубке. «Барселона» выдала лучший матч при Хави, но в финале сыграет «Реал»

Невероятно яркая игра завершилась победой Мадрида.

Третий состав за два года

Каждое новое класико — отдельная история. Самодостаточное событие, независимо от турнирного положения и турнирной значимости. Даже без Лионеля Месси и Криштиану Роналду, к чему уже начинаешь привыкать. Противостояние аргентинца и португальца — одна из самых ярких глав в истории мирового футбола, но все же класико — это нечто больше, чем отдельные звезды.

Они загораются и гаснут, чтобы уступить место новым светилам, а вечными остаются только «Реал» и «Барселона», величие которой не может убить даже самый тяжелый финансовый кризис в истории каталонского клуба. И побеждать заклятого врага сине-гранатовые, несмотря ни на что, хотят здесь и сейчас.

Только вопреки бравурным заявлениям Жерара Пике об изменившемся раскладе сил, в словах защитника «Барсы» было слишком много сослагательных наклонений. Например, о несправедливости исхода первого в сезоне класико на «Камп Ноу»", где все могло пойти иначе, реализуй Сержиньо Дест свой момент при счете 0:0. Но это скорее обида, а по сути безжалостность «Реала» и его собранность в ключевых моментах октябрьского матча показали, в чем заключается разница между выстроенной и благополучной мадридской командой и находящейся в стадии перестройки «Барселоной».

Лука Модрич, Каземиро и Тони Кроос, роль которых особо отметил Пике, были на поле и 3 марта 2019-го, когда «Реал» в последний раз проиграл класико. Что до «Барсы», то в первый год работы Роналда Кумана она уже разительно отличалась от самой себя предыдущего сезона. Минувшей осенью уволенному в итоге голландцу пришлось строить что-то новое уже без Месси и Антуана Гризманна, а сейчас Хави по сути пытается довести до ума третью версию состава за два неполных года.

Уже с новой связкой на правом фланге в лице заявленного только накануне вечером Феррана Торреса и нестареющего Дани Алвеса. Бразилец в прошлый раз играл против «Реала» еще с атакующей тройкой Месси — Неймар — Суарес, а в среду в 38 лет и 251 день — в тысячном матче в карьере — стал самым возрастным футболистом за всю историю класико.

Привычные герои

Первые суперкубковые впечатления начали формироваться к середине первого тайма. «Реал» выглядел так, как и должен был. Мощным, уверенным в себе и ощущающим собственное превосходство. Про «Барсу» же хотелось сказать, что, в отличие от версии Кумана, она знала, как играть против «сливочных». А персонально Дани Алвес не давал разбежаться своему молодому соотечественнику Винисиусу Жуниору.

Только абсолютного противоядия против проводящего лучший сезон в карьере форварда не существует, а игра Карима Бензема — гораздо больше, чем просто забитые мячи и результативные передачи. Первый в матче гол француз сделал из ничего, обокрав обычно не допускающего таких потерь Серхио Бускетса. Обмен передачами с Модричем, пас в зону, где Араухо уже не успевал перестроиться под рывок Винисиуса, и дело сделано.

Точнее, лишь его часть, потому что «Барселона» действительно становится другой. Тактически гибкой, реагирующей на действия соперника и перестраивающейся на ходу. Если в начале матча забеги Дани Карвахаля, который еще и развязывал руки смещавшемуся в центр и отметившемуся несколькими ударами Марко Асенсио, превратились в почти системную проблему, то затем каталонцы применили принцип айкидо. А именно — использовали силу соперника против него самого.

Жорди Альба с Усманом Дембеле стали методично вскрывать свой фланг и искать подачами Люка де Йонга. Дважды голландец размял Тибо Куртуа и на третий раз все-таки заставил ошибиться Эдера Милитау. Прострел Дембеле не выглядел критически опасным, однако выбивавший мяч защитник попал в соперника, и среагировать на рикошет с полутора метров вратарю было невозможно. Теперь — после трех голов в трех матчах подряд — допустить казавшийся неизбежным уход Де Йонга уже кажется безумием. Если, конечно, Люка не придется принести в жертву ради гипотетического новичка.

Беспощадный Мадрид

В целом первый тайм прошел скорее по сценарию Хави, но тот явно хотел большего. Поэтому только вернувшиеся в строй Ферран Торрес и Френки де Йонг были заменены на Эззалзули и Педри. Лучший молодой футболист Европы по итогам 2021 года появился на поле впервые с 29 сентября, а вслед за ним состоялось еще одно долгожданное возвращение — в игру вступил Ансу Фати.

Очевидно, что это был лучший матч «Барселоны» после смены тренера, но «Реал» — это «Реал». Команда, которая становится совершенной в главных матчах на внутренней арене. Так было во времена Зинедина Зидана, а Карло Анчелотти как никто другой умеет сохранять лучшее, что было у его предшественников. И, по сути, Мадрид повторил свой номер из первого тайма, взорвавшись серией убийственных атак.

Первая из них завершилась попаданием Бензема в штангу. Вторая, когда Ферлан Менди рывком с места ушел на бровке от Алвеса, привела к спасению Марка-Андре Тер Штегена, однако барселонская оборона заснула, позволив Карвахалю вернуть мяч на ногу уже не промахнувшегося Бензема. Развязка? Для лучшего класико последних лет, когда не хотелось, чтобы игра заканчивалась, это было бы слишком просто. Сине-гранатовые заслуживали большего, но их второй успех не отменяет разговоров о второй дикой ошибке Милитау, который периодически терялся в отсутствие травмированного Давида Алабы и позволил 178-сантиметровому Фати головой замкнуть подачу Альбы.

Ansu Fati comes up HUGE for Barca! ? pic.twitter.com/wrJBHTNNS2 — ESPN FC (@ESPNFC) January 12, 2022

Символично, что продолжение праздника обеспечил обладатель сакральной для «Барсы» «десятки». По всем законам жанра каталонцы должны были дожимать соперника, который периодически стал проседать в центре. Но как же обманчивы такие вещи в играх с «Реалом»! Сливочные нанесли удар оттуда, где они казались уязвимыми. Гений Каземиру позволил разогнать контратаку через центральную зону с двукратным численным перевесом, а Винисиус после паса Родригу остроумно пропустил мяч на Федерико Вальверде.

Уругваец почти в стиле Месси продемонстрировал трибунам сорванную в порыве эмоций футболку, Мадрид выиграл класико пятый раз подряд, однако уже весной с хорошеющей на глазах «Барсой» расклад вполне может измениться. После футбольного пиршества в Эр-Рияде до встречи 20 марта на «Сантьяго Бернабеу» будут отсчитывать дни.