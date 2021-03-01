Жесть в «Барселоне»: в клубном офисе идут обыски, экс-президент и гендиректор арестованы

В Каталонии — очередной грандиозный скандал

В понедельник утром в офис «Барсы» пришли с обысками сотрудники Mossos d'Esquadra — полицейского подразделения, специализирующегося на экономических преступлениях. Они запросили у работников клуба определенную документацию, часть бумаг конфискована.

Позже появилась информация, что полицейские задержали бывшего президента «Барселоны» Хосепа Марию Бартомеу, который ушел в отставку осенью прошлого года, бывшего исполнительного директора Жауме Масферрера, действующего генерального директора Оскара Грау и главу юридической службы Романа Понти.

??? Los detenidos por el caso Bar?agate:



? Josep Maria Bartomeu

? ?scar Grau

? Jaume Masferrer

? Rom?n G?mez Ponti



Te explicamos qui?n es qui?n ??? https://t.co/D9InhR6InN — MARCA (@marca) March 1, 2021

Как сообщают Marca и Mundo Deportivo, все это связано с делом о кампании в соцсетях, которую по заказу Бартомеу осуществляли фирма I3 Ventures и связанные с ней структуры.

Напомним суть. В феврале прошлого года разразился громкий скандал. Радиостанция Cardena SER рассказала, что нанятые «Барселоной» пиарщики из I3 Ventures занимались не только тем, что анализировали соцсети. Через сотни аккаунтов они продвигали в интернете положительный образ совета директоров и лично Бартомеу, а также подрывали репутацию других людей. В числе жертв оказались не только принципиальные противники Бартомеу вроде кандидатов на президентский пост Виктора Фонта и Жоана Лапорты, но и футболисты с тренерами — бывшие и нынешние. Тролли в соцсетях создавали негативный фон вокруг Хосепа Гвардьолы, Хави, Карлеса Пуйоля, Андреса Иньесты, Жерара Пике, Лео Месси. Аргентинцу, например, досталось во время затянувшейся эпопеи с подписанием нового контракта.

? ?? ?Los Mossos detienen a Josep Mar?a Bartomeu! ? ?



Los Mossos buscan pruebas y documentaci?n sobre el #Bar?agate. Los primeros detenidos: Josep Maria Bartomeu, expresidenete, ?scar Grau, CEO, y Roman G?mez Ponti, de los servicios jur?dicos. https://t.co/loqcIyFoOw — MARCA (@marca) March 1, 2021

Боссы «Барселоны» и лично Бартомеу все отрицали, требовали опровержений и извинений, однако Cardena SER выкатила 36-страничный доклад, который демонстрировал связи I3 Ventures с программой дискредитации как действующих игроков, так и противников Бартомеу. По данным радиостанции, услуги компании обошлись сине-гранатовым примерно в миллион евро. При этом часть совета директоров «Барсы» ничего не знала об этой кампании — и в апреле шесть человек, входящих в правление, ушли в отставку, явно недовольные таким положением дел.

А в июне 2020-го в один из судов Барселоны поступила жалоба от компании Dignitat Blaugrana, которая обвиняла ряд руководителей клуба в «недобросовестном управлении и/или личной коррупции». В рамках этого дела полиция уже посещала офис каталонского гранда, а сейчас вернулась снова.

Что касается задержания Бартомеу, к которому полиция пришла домой, и его товарищей, то, как сообщает Cardena SER, это была инициатива Mossos d'Esquadra. Судья Ариадна Хиль, ведущая это дело, санкционировала только обыск и изъятие документов. Интересно, что все материалы по делу засекречены: по информации Mundo Deportivo, соответствующее постановление продлевалось шесть раз, срок последнего заканчивается 10 марта.

? Posibles detenciones de ejecutivos del club, seg?n La Vanguardia https://t.co/2G9ZKRyezk — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 1, 2021

В ближайшее воскресенье, 7 марта, должны пройти выборы нового президента «Барселоны». Изначально они были намечены на конец января, но перенесены на полтора месяца из-за обострения ситуации с коронавирусом в Каталонии. На пост претендуют три человека — Лапорта, Фонт и Тони Фрейша. Явным фаворитом считается Лапорта. 28 февраля, за день до обысков, состоялись первые дебаты кандидатов.

Пока их реакция на скандал максимально сдержанная.

«Хочу еще раз напомнить про презумпцию невиновности, уважение ко всем судебным и полицейским действиям. Но, конечно, я выражаю сожаление, что национальная и международная репутация клуба снова оказались под ударом», — сказал Лапорта El Nacional.

?? @tonifreixa: «Mucha gente queriendo hacer da?o al Bar?a. No lo permitiremos. Nunca caminar?s solo»https://t.co/HrebkvW6wC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 1, 2021

«Когда идет судебный процесс, предполагается, что вся документация доступна судье. Не стоит делать какие-то необоснованные предположения. Думаю, что причины обыска и задержаний мы узнаем в ближайшие дни. Слишком много людей хотят причинить вред «Барселоне». Мы не должны этого допустить», — сказал Фрейша в эфире Catalunya Radio.