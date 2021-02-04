Месси справляется с давлением на фоне скандалов, каталонцы намерены выиграть кубок Испании.

Кубок Испании. 1/4 финала

«Гранада» — «Барселона» — 3:5 д.в. (1:0, 1:2, 1:3)

Голы: Кенеди, 33 (1:0). Сольдадо, 47 (2:0). Гризманн, 88 (2:1). Жорди Альба, 90+2 (2:2). Гризманн, 100 (2:3). Вико, 103 — с пенальти (3:3). де Йонг, 108 (3:4). Жорди Альба, 113 (3:5).

«Гранада»: Эскандель, Диас (Фулькье, 46), Дуарте, Санчес, Нева, Монторо, Кенеди (Мачис, 46), Брайс (Перес, 106), Сольдадо (Суарес, 66), Пуэртас (Вальехо, 80), Соро (Вико, 58).

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Юмтити (Брэйтуэйт, 64), Араухо, Бускетс (Пуч, 76), Сержи Роберто (Дест, 57), де Йонг, Месси, Гризманн, Тринкан (Дембеле, 63), Педри (Лангле, 106).

Предупреждения: Месси, 25. Брайс, 29. Санчес, 77. Монторо, 90+3. Жорди Альба, 103. Вальехо, 119.

Судья: Санчес Мартинес.

3 февраля. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

Информационная война

Скандал с публикацией деталей контракта Лионеля Месси, да еще и поданный под соусом вреда, который он наносит переживающей глубокий финансовый кризис «Барселоне», мог расколоть каталонский клуб. Тем более когда идут поиски виновного и обозначен довольно узкий круг людей, имевших доступ к документу.

Среди них конфликтовавший с аргентинцем бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, который уже, естественно, все опроверг. Еще четверо подозреваемых — экс-вице-президент Жорди Местре, гендиректор Оскар Грау, глава юридической службы Роман Гомес Понти и возглавляющий временное управление Карлес Тускетс, который в момент подписания контракта с Месси в 2017 году занимал пост главы экономической комиссии.

El Mundo today, what a bomb. Leo Messi's contract with Barcelona revealed on front page ??? @elmundoes



— € 555,237,619 contract [4 years].



— € 138m per season fixed + variables.



— € 115,225,000 as «renewal fee' just for accepting the contract.



— € 77,929,955 loyalty bonus. pic.twitter.com/FK3I34hJta — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2021

Информационная атака от El Mundo продолжилась слухами о намерении 33-летнего футболиста покинуть клуб летом и подать на сине-гранатовых в суд за разглашение конфиденциальной информации. А еще — данными о том, что клуб задолжал своей звезде 63,5 миллиона евро за сезон-2020/21, выплатив только 8,5 миллиона из полагающихся по контракту 72 миллионов.

Однако империя нанесла ответный удар посредством публикации близкого к клубу каталонского издания Sport. Оно подсчитало, что с 2017 года благодаря Месси «Барса» заработала 619 миллионов 265 тысяч евро, а на 31 января сумма выплат игроку составила 383 миллиона 655 тысяч. То есть положительный экономический эффект составил 235 миллионов 610 тысяч евро. Кроме того, есть спонсорские соглашения, завязанные на выступлениях Лео. В некоторых случаях при его отсутствии на поле поступления в казну клуба сокращаются на 50 процентов. Наконец, восемь из десяти продаваемых футболок сине-гранатовых — с фамилией аргентинца.

Lionel Messi recorded the 300th assist of his professional career today ??? pic.twitter.com/XmOTLWSQKC — ESPN FC (@ESPNFC) February 4, 2021

Куман в восторге от менталитета команды

На этом фоне интересна реакция самого Месси. Обычно сдержанный и несколько отстраненный Лео в последнее время стал другим. Он не смолчал, когда бывший спортивный директор Эрик Абидаль упрекнул футболистов в недостаточной поддержке Эрнесто Вальверде, жестко прокомментировал историю с временным сокращением зарплат и, наконец, высказал все, что думает о прежнем руководстве клуба после истории с так и не состоявшимся уходом по окончании прошлого сезона.

К концу матча с «Гранадой» «Барса» разыгралась.



Держи пятый гол каталонцев с красотой от Гризманна и Альбы ?https://t.co/ZG7KWKTgRc pic.twitter.com/06wCqagbPx — Матч ТВ (@MatchTV) February 4, 2021

Сейчас же не последовало ни одного публичного заявления. Как и в лучшие времена, за Лео говорила его игра. Для начала — с «Атлетиком» в ла лиге. «Барса» проиграла баскам в полуфинале Суперкубка, а Месси тогда впервые в клубной карьере удалили с поля. Сейчас состоялись и реванш, и персональная вендетта капитана сине-гранатовых, который забил фирменный гол со штрафного.

Теперь каталонцы в целом и Месси в частности выдали феноменальную по драматизму кубковую игру с «Гранадой». Да, Лео отметился лишь одной передачей, которая стала для него 300-й в карьере, но в целом он был тем, кто ведет команду за собой. Проигрывать 0:2 к 88-й минуте, спастись и забить три гола в дополнительное время — это что-то особенное. Как и 36 ударов по воротам соперника.

Роналд Куман после финального свистка восхищался менталитетом своих подопечных, и данное качество — лучшая характеристика атмосферы в коллективе. Будь она нездоровой, ничего подобного не случилось бы, но, кажется, голландский тренер смог сделать Месси счастливым. И не только его. Юный Педри вызывает восторг, де Йонг проводит самый результативный сезон в карьере, Гризманн, у которого в матче с «Гранадой» четыре результативных балла (2+2), хорош, как в лучшие годы в «Атлетико» и сборной. Куман доказал, что француз и Месси не просто могут играть вместе, а почти идеально дополняют друг друга. Посмотрите нарезку голов из последних матчей и оцените, как часто они выводят партнера на ударные позиции.

Siiiii culeeeers siiiii! Ja som a semis!

FOR?AAAA BAR?AAA ??? pic.twitter.com/E68yvCaHno — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) February 3, 2021

Теперь — после вылета из кубка «Атлетико» и «Реала» — «Барса» нацелилась на трофей. Это именно то, что нужно для сохранения Месси в клубе. Ради данной цели сине-гранатовые готовы на многое, включая идею Жоана Лапорты увеличить оклад игрока или планы пригласить на «Камп Ноу» лучшего друга аргентинца — Агуэро. Интерес «ПСЖ» и слухи об уроках французского, конечно, присутствуют, но «Барса» и Лео не могут друг без друга, а едва не состоявшийся летом развод и копание злопыхателей в грязном белье могут сделать этот союз еще более крепким.