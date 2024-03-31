Футбол
Испания
Новости Видео Ла Лига Сегунда Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

31 марта, 22:20

У Захаряна еще одна голевая за «Реал Сосьедад»! Лучший период в его испанской карьере?

Захарян отдал пас в матче против «Алавеса»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
Игроки «Реал Сосьедад» радуются голу в ворота «Алавеса».
Фото Global Look Press
1/2
Сияет и за клуб, и за сборную России.
Испания. Ла Лига. 30-й тур
31 мар, 19:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
0:1
Реал Сосьедад

Дела Арсена Захаряна налаживаются. Перед паузой на игры сборных он впервые отличился за «Реал Сосьедад» (в матче с «Кадисом»), в товарищеской встрече с Сербией оформил голевую передачу. А вернувшись в Испанию, набрал еще одно результативное действие: победный ассист в баскском дерби!

Важно, что россиянин снова попал в стартовый состав — последний раз с первых минут он выходил в начале марта, в матче против «Севильи». Правда, позицию ему доверили не совсем привычную — Захарян сыграл атакующего центрального полузащитника.

Арсен Захарян в&nbsp;2024 году. «В Испании меньше расходов. Две тысячи евро в месяц хватит». Арсен Захарян: как он изменился за год

Стартовые 15 минут он был незаметен — за созидание отвечали Барренечеа и Кубо; но когда у тех ничего не вышло, Арсен активизировался. На 29-й он выдал просто великолепный разрезающий пас через две линии из центра поля — Оярсабаль принял его и забил, но гол отменили из-за офсайда.

Дальше Арсен наращивал темп. Прострелы, забегания, точные передачи, прессинг — только начавшийся град немного остудил полузащитника. На 42-й минуте поле покинул травмированный Кубо, вместо него вышел Шералдо Беккер — и буквально через минуту Захарян снарядил его классным забросом из центра поля.

Игроки «Реал Сосьедад» радуются голу в ворота «Алавеса».
Фото Global Look Press

Хотя забить в первом тайме «Сосьедаду» не удалось, россиянин выглядел очень уверенно, более того — его смело можно было назвать лучшим в первые 45 минут. Так что на второй тайм были большие надежды.

И они оправдались! Захарян первые несколько минут был не особо активен, но с 54-й у банды Альгуасиля пошли угловые. За них отвечает Арсен — и отвечает хорошо. После одной из подач Пачеко был очень близок к голу, а со второй попытки все же отличился. Так Захарян оформил второй результативный пас в Испании.

К сожалению, после гола «Сосьедада» началась откровенная скука от обеих команд — пошли замены, желтые карточки, а опасности у ворот стало минимум. На 83-й Альгуасиль убрал с поля Захаряна, но из атакующих игроков по КПД превзойти его не смог никто.

От статистических порталов Sofascore (7,9) и Whoscored (8,0) Арсен получил лучшие оценки среди всех атакующих игроков на поле, а уступил лишь защитнику Пачеко (8,0 и 8,1 соответственно), который забил победный мяч. Оярсабаль, Кубо, Шералдо Беккер — все остались далеко позади россиянина.

Кажется, в испанской карьере Захаряна начинается отличный период. Вряд ли после такого выступления он останется в запасе, к тому же ближайшие соперники более чем терпимые — «Альмерия» и «Хетафе», у Арсена точно будет шанс показать себя.

В конце апреля «Сосьедад» ждет битва с мадридским «Реалом» — первый матч Захарян пропустил из-за простуды. Но к новой встрече может подойти в роскошной форме!

Арсен Захарян
Футбол
ФК Алавес
ФК Реал Сосьедад
6
10
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
Поздняков — о словах мэра Парижа: «Даже полностью обезличенных спортсменов из России видеть на Олимпиаде не хотят»
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо»: трансфер в Испанию вместо «Челси» и «Лацио»
Испанская Marca назвала Захаряна главным героем победного матча «Реал Сосьедад» с «Алавесом»
Тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль — об игре Захаряна: «Отличное выступление»
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Представитель Захаряна — о голевой передаче россиянина в матче с «Алавесом»: «Уверенность есть»
«Реал Сосьедад» победил «Алавес», Захарян во втором матче подряд оформил результативное действие
Карпин — о Захаряне: «В чем прибавил в Испании? Стал быстрее принимать решения на поле»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шалость может обернуться тюрьмой. Экс-президенту федерации футбола Испании светит 2,5 года за поцелуй на награждении
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.03 23:00
Кадис – Гранада
 1 : 0
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 1
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 0 : 3
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 0 : 0
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 1 : 0
31.03 15:00
Сельта – Р. Вальекано
 0 : 0
31.03 17:15
Жирона – Бетис
 3 : 2
31.03 19:30
Алавес – Р. Сосьедад
 0 : 1
31.03 22:00
Реал – Атлетик
 2 : 0
1.04 22:00
Вильярреал – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости