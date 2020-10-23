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Зидана могут уволить из «Реала» после матчей с «Барселоной» и «Боруссией»

11:48
Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может лишиться своей должности на следующей неделе, сообщает L'Equipe.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес недоволен двумя поражениями команды подряд (от «Кадиса» в чемпионате Испании и «Шахтера» в Лиге чемпионов). Сообщается, что 48-летний Зидан будет уволен из «Реала», если не покажет достойный результат в предстоящем матче чемпионата Испании против «Барселоны» и встрече Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

Отмечается, что на место Зидана претендуют два специалиста: Маурисио Покеттино и тренирующий «Кастилью» бывший форвард «Королевского клуба» Рауль.

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