Зидана могут уволить из «Реала» после матчей с «Барселоной» и «Боруссией»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может лишиться своей должности на следующей неделе, сообщает L'Equipe.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес недоволен двумя поражениями команды подряд (от «Кадиса» в чемпионате Испании и «Шахтера» в Лиге чемпионов). Сообщается, что 48-летний Зидан будет уволен из «Реала», если не покажет достойный результат в предстоящем матче чемпионата Испании против «Барселоны» и встрече Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

Отмечается, что на место Зидана претендуют два специалиста: Маурисио Покеттино и тренирующий «Кастилью» бывший форвард «Королевского клуба» Рауль.