Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Месси ведет поиски дома в Париже

03:06
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
Теги:

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси через парижское агентство люксовой недвижимости начал поиски дома в столице Франции, сообщает Le10Sport. Риелторы подобрали уже несколько вариантов, но они не устроили аргентинца.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня этого года. Ранее появилась информация, что «ПСЖ» хочет подписать трехлетний контракт с аргентинским нападающим.

В этом сезоне Месси сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 37 голов и сделал 12 голевых передач.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Головин: гол и первый финал Кубка Франции с «Монако»
Кого Кадыров может выставить против Хабиба. Кардиомашина, молодой чемпион и локальная звезда
«Миранчук использует шансы. Гайч просто никакой». Что пишут в Италии о матче «Аталанта» — «Беневенто»
Капризов прервал рекордную серию. Его затмил другой российский нападающий, который вернулся после триумфа в КХЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд