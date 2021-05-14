Месси ведет поиски дома в Париже

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси через парижское агентство люксовой недвижимости начал поиски дома в столице Франции, сообщает Le10Sport. Риелторы подобрали уже несколько вариантов, но они не устроили аргентинца.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня этого года. Ранее появилась информация, что «ПСЖ» хочет подписать трехлетний контракт с аргентинским нападающим.

В этом сезоне Месси сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 37 голов и сделал 12 голевых передач.