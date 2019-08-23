Зидан рассказал, как изменилась ситуация с Бэйлом

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 2-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» заявил, что нападающий Гарет Бэйл настроен остаться в клубе.

— Что изменилось в ситуации с Бэйлом, так это то, что он собирается остаться в «Реале», — цитирует Зидана Marca. — Это правда. что вокруг его возможного перехода было много разговоров, но важно то, что он останется с нами. Гарет — важный для нас игрок, и он должен продолжать это показывать.

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