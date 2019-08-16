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Зидан не стал комментировать ситуацию с трансфером Неймара

16 августа 2019, 14:25
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции перед матчем 1-го тура чемпионата Испании против «Сельты», отказался комментировать ситуацию с возможным переходом нападающего Неймара из «ПСЖ» в мадридскую команду.

«Поймите, что Неймар не является игроком «Реала». Все важные игроки уже здесь», — приводит слова Зидана El Chiringuito TV в своем Twitter.

Встреча «Сельта» — «Реал» пройдет 17 августа, начало — в 18.00 (мск).

Сельта — Реал

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