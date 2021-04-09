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Зидан призвал спокойнее обсуждать успехи Винисиуса

16:49
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре форварда Винисиуса Жуниора.

«Мы довольны Винисиусом и наслаждаемся его игрой, но сейчас нужно дать ему немного успокоиться. Не нужно о нем слишком часто говорить, он все еще очень молод. Вини спокоен, и я рад этому, вокруг него слишком много шума», — цитирует Зидана Marca.

Напомним, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» (3:1) 20-летний бразилец оформил дубль и помог команде одержать победу.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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