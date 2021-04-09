Зидан призвал спокойнее обсуждать успехи Винисиуса

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре форварда Винисиуса Жуниора.

«Мы довольны Винисиусом и наслаждаемся его игрой, но сейчас нужно дать ему немного успокоиться. Не нужно о нем слишком часто говорить, он все еще очень молод. Вини спокоен, и я рад этому, вокруг него слишком много шума», — цитирует Зидана Marca.

Напомним, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» (3:1) 20-летний бразилец оформил дубль и помог команде одержать победу.