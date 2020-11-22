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Зидан исключил возможность продажи Варана

08:23
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном переходе защитника команды Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед».

«Конечно, он не продается. Это не только мое мнение, он — часть клуба. Нам посчастливилось убедить Варана перейти в «Реал», — цитирует Зидана AS. — Позиция клуба, тренера, всех людей — Варан не продается. Это очевидно. Моя позиция и позиция клуба ясны».

27-летний Варан выступает за «Реал» с 2011 года, стал вместе с командой трехкратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

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