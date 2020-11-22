Зидан исключил возможность продажи Варана
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном переходе защитника команды Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед».
«Конечно, он не продается. Это не только мое мнение, он — часть клуба. Нам посчастливилось убедить Варана перейти в «Реал», — цитирует Зидана AS. — Позиция клуба, тренера, всех людей — Варан не продается. Это очевидно. Моя позиция и позиция клуба ясны».
27-летний Варан выступает за «Реал» с 2011 года, стал вместе с командой трехкратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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